İzmir depreminde 37 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı

Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rızabey Apartmanı'nın yapı müteahhidi hakkında soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamda, binanın yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, depremin hemen ardından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu öğrenilen Ali Serdar Bayram ise İstanbul Çatalca'da yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Bayram'ın ifadesi alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)



