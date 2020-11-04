İzmir Depreminde Arama Kurtarma Tamamlandı, Can Kaybı 114

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 114’e çıktı. Yaralanan 1.035 kişiden 898’i taburcu edildi, 137 kişinin tedavisi devam ediyor. Açıklamada arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının titizlikte devam ettiği de bildirildi. AFAD, Cuma günü meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere toplam 1855 artçı sarsıntı yaşandığını da duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından, “Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz" dedi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Var gücümüzle sürdürdüğümüz kurtarma çalışmaları sona erdi. Günlerdir umudumuz olan tüm arama kurtarma ekiplerine ve gönüllülere minnettarız. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

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