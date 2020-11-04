İzmir Depreminde Arama Kurtarma Tamamlandı, Can Kaybı 114

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 114’e çıktı. Yaralanan 1.035 kişiden 898’i taburcu edildi, 137 kişinin tedavisi devam ediyor. Açıklamada arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve enkaz kaldırma çalışmalarının titizlikte devam ettiği de bildirildi. AFAD, Cuma günü meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere toplam 1855 artçı sarsıntı yaşandığını da duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından, “Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz" dedi.
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Var gücümüzle sürdürdüğümüz kurtarma çalışmaları sona erdi. Günlerdir umudumuz olan tüm arama kurtarma ekiplerine ve gönüllülere minnettarız. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.
Konteynır kent kuruluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tedavisi devam eden 137 kişiden 12’sinin yoğun bakımda olduğunu söyledi, dört kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Kurum, depremden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesindeki Smyrna Meydanı’nda konteynır kent kurma çalışmalarının başladığını da belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı, “1000 kişilik konteynerlerimizi 21 metrekarelik, içinde barınma ihtiyacını giderebileceğimiz mutfak ve tuvaletlerin olduğu konteynerlerin kurulum sürecini bugün başlattık. 19 gün sonra inşallah vatandaşlarımız konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını giderebilecekler. Ege Üniversitesi kampüsü içindeki alana da 312 konteynır yapmayı planlıyoruz” dedi.
“Kalıcı konutlar bir yıl içinde tamamlanacak”
Kurum, İzmir depreminin ardından yeni konutların yapılacağını da belirterek, “Şehir Hastanesi'nin hemen yanında yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda üç bin konutluk çok örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projenin içinde okul, cami, aile sağlık merkezi, sosyal ihtiyaçları giderecek her türlü detay projelendirildi. Bir ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle, en geç bir yıl içinde tamamlayacağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaklaşık 15 bin kişinin dışarıda olduğunu kaydederek, “Vatandaşlarımızın bu dönemi de en konforlu geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ama önümüz kış. Mutlaka başka çareler üreteceğiz. Bunu da önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza duyuracağız” diye konuştu.
“Hasarlı binaların yıkımı başladı”
Hasar tespit çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Kurum, “924 uzmanımızla 7/24 bu süreci yürütüyoruz. Şu ana kadar 22 bin binada 147 bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı acil bina sayımız 180, 3.680 bağımsız bölümden oluşuyor. 1.267 az hasarlı, 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde dört binanın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Bugün yine yıkımlar devam edecek. Ağır hasarlı binalara ilişkin ekiplerimiz yerinde tespit yapıyorlar. Hızlı bir şekilde hem taşınma hem gıda yardımlarını vatandaşlarımıza ödemeye başladık. Vatandaşlarımıza bugüne kadar yapmış olduğumuz taşınma ve gıda yardımının toplamı 2 milyon 865 bine ulaştı. Bunun dışında da iş yeri yıkılan veya ağır hasar gören esnafımıza 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek” dedi.