HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depreminde balkondan atlayan Efe hayatını kaybetti! Araba ile kaldırım arasına sıkışmıştı

İzmir depreminde balkondan atlayan Efe hayatını kaybetti! Araba ile kaldırım arasına sıkışmıştı

04.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde balkondan atlayan 18 yaşındaki Efe Altay Saral ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saral'ın sıkıştığını gören komşuları Barış Koşarer, ''Araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm'' demişti. Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İzmir depreminde balkondan atlayan Efe hayatını kaybetti! Araba ile kaldırım arasına sıkışmıştı

İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, merkez üssü Buca olan 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.

AA-20221104-29346971-29346967-IZMIRDEKI_DEPREMDE_BALKONDAN_ATLAYAN_GENCIN_TEDAVISI_SURUYOR

HAYATINI KAYBETTİ

Saral, ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

''BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ''

Saral'ın komşusu Barış Koşarer, AA muhabirine, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi. Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuşmuştu.

AA-20221104-29346971-29346970-IZMIRDEKI_DEPREMDE_BALKONDAN_ATLAYAN_GENCIN_TEDAVISI_SURUYOR

Öte yandan Efe Altay Saral'ın, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Depreme uykuda yakalandılar! 'Allah, bismillahirrahmanirrahim' Depreme uykuda yakalandılar! 'Allah, bismillahirrahmanirrahim'

(AA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden faciasından günler sonra acı haberMaden faciasından günler sonra acı haber
Gelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyorGelecek zam en çok onların boynunu bükecek! 6 bin 90 TL'ye çıkıyor
Bakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiasıBakan Soylu kameralara gösterip tanıttı! Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' iddiası
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir

En Çok Okunan Haberler

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Krediden ucuz kredi! Düşük faiz oranı ile yeni alternatif oldu

Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: 'Balayından sonra...'

Mobilyaları parçalayan gelin konuştu: 'Balayından sonra...'

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Tangalı kadınların arasına girdi! "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa..."

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

İlginizi Çekebilir

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Hayatınız değişecek: Ayağınızın altına biraz sürün...

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.