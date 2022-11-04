İzmir depreminde balkondan atlayan Efe hayatını kaybetti! Araba ile kaldırım arasına sıkışmıştı

İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, merkez üssü Buca olan 03.29 sıralarında meydana gelen deprem sırasında birinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudu, park halindeki otomobille kaldırım arasında sıkışan gence ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, yoğun bakım servisine alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Saral, ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastane önünde Efe'nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

''BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ''

Saral'ın komşusu Barış Koşarer, AA muhabirine, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi. Sokakta kalabalık görünce o yöne doğru gittiğini anlatan Koşarer, "Efe'nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm." diye konuşmuştu.

Öte yandan Efe Altay Saral'ın, Manisa Celal Bayer Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

(AA/DHA)

