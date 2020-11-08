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İzmir depreminde hasar gören Yılmaz Erbek Apartmanı’nın yıkımını böyle izlediler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 18:48 | Son Güncelleme

İzmir depreminde hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın kontrollü yıkımını, çok sayıda vatandaş izledi. Bazı vatandaşlar o anları kamerayla çekerken, alanda bulunanların çoğunun apartman sakini olmaması dikkat çekti.

İzmir depreminde hasar gören Yılmaz Erbek Apartmanı’nın yıkımını böyle izlediler!

İzmir’de meydana gelen depremde hasar gören Yılmaz Erbek Apartmanı’nda kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor. Binada risk olduğu gerekçesiyle bina sakinleri içeride bulunan eşyaları alamazken, yıkımı da çok sayıda vatandaş izledi. Apartman sakini olmayan vatandaşlar, yıkımı üzülerek izlediklerini belirtti.

"İNSANLAR EŞYALARINI ALAMADILAR"

Ramazan Yılmaz isimli vatandaş, “Ben Bayraklı Sevgi Yolu'nda oturuyorum. Oturduğum yerdeki binalar hasarlı değil ama buradaki insanlarla acımızı paylaşıyoruz. Pazar günü olduğu için çalışmıyorum. Bu muhitte yaşadığım için buraya yıkımı izlemeye geldim. Herkes üzgün. İnsanlar içerideki eşyalarını alamadılar” dedi.

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"ACIYI BİZ DE HİSSEDİYORUZ"

Filiz Azun ise, “Deprem olduğundan beri bu acıyı biz de hissediyoruz. Bizim evimiz zarar görmedi ama içimiz yandı. İnsanların hayalleri, umutları, eşyaları, yılların birikimi gitti. Kontrollü olarak yıkımı yapılan binalarda oturan arkadaşlarım vardı. Bina riskli olduğu için içeriden hiçbir eşyalarını alamadılar” diye konuştu.

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