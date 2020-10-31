İzmir depreminde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Kentte yıkılan 8 binada arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.Ege Denizi'nde İzmir'e bağlı Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem sonucu en az 831 kişinin de yaralandığı bildirildi. Depremin ardından yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İzmir'de kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanırken, kalan 8 binada çalışmaların halen sürdürüldüğünü de açıkladı. Depremin yaklaşık 18 saat sonrasında dört kişi sabah saatlerinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan dört kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar. İzmir depreminin simge binası haline gelen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan şimdiye kadar çıkarılan 19 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. 1999 depreminde de hasar gören ve güçlendirme çalışması yapılan Rıza Bey Apartmanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 751 araç katılıyor. Hasarlı yapılara girilmemesi gerekiyor Depremde İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde en az 17 bina hasar gördü, 5 bina tamamen yakıldı, 7 bina kullanılamaz hale geldi. AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi çağrısı yapıyor. Ayrıca, bölgede yolların acil yardım araçları için boş bırakılması isteniyor. Gece acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Bornova ve Bayraklı'da çadırlar kuruldu, halka yiyecek dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyacı olanlara sabah saatlerinde de kahvaltı dağıtıldığını duyurdu. Artçı sarsıntılar sürüyor Depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. AFAD, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, depremin ardından, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı.