HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi

İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi

02.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

İzmir'de geçen cuma meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Bugün sağ kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'ın kamuoyu duyurusunda deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam bin 225 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Elif'e sevindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merkezi İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her iki depremzedenin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Koca, enkaz altında uzun süre kaldıkları için yoğun bakımda takip edildiklerini söyledi. Hastanede çekilen ilk görüntülerde de 3 yaşındaki Elif'in kameralara el salladığı görüldü.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Öte yandan AFAD, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye Türk Kızılay'ı ile birlikte 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiğini duyurdu.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu bildirildi.

DHA,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf ettiKatil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt Matrix’te mi yaşıyoruz? Bilim insanlarından bu soruya şaşırtan yanıt
En Çok Okunan Haberler
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
65 saat sonra minik Elif böyle kurtarıldı! O anları anlattı
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Son dakika! Deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerine gözaltı
İzmir depremiyle ilgili 9 gözaltı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi uyarısı
Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili iddianamede çarpıcı detay: Bayılana kadar dövülüp, balkondan atıldı
Sokakta cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı
Katil zanlısı çocukluk arkadaşı çıktı! Her şeyi itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
Bakan Karaismailoğlu'nun acı günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.