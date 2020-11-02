İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi

Bugün sağ kurtarılan 3 yaşındaki Elif'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'ın kamuoyu duyurusunda deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam bin 225 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Elif'e sevindi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merkezi İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her iki depremzedenin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Koca, enkaz altında uzun süre kaldıkları için yoğun bakımda takip edildiklerini söyledi. Hastanede çekilen ilk görüntülerde de 3 yaşındaki Elif'in kameralara el salladığı görüldü.