İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nda skandal gerçek! 'Betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız'

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, enkaz altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.

Depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı’nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi.

Emrah Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği öne sürüldü.

Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı’nın ise Emrah Apartmanı’na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

DHA

