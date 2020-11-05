HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depremine ilişkin yeni görüntüler! Tsunamiye kapılan köpeğin yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

İzmir depremine ilişkin yeni görüntüler! Tsunamiye kapılan köpeğin yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunamide, sulara kapılan bir köpeğin masaya tutunarak verdiği yaşam mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir depremine ilişkin yeni görüntüler! Tsunamiye kapılan köpeğin yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide, bir köpek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki sulara kapıldı. Suda yüzen köpek, bir masaya tutunarak yaşam savaşı verdi. O anlar ise pansiyon işletmecisi İhsan Aydın tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sulara kapılan köpeğin masaya tutunup bir süre su üzerinde kaldıktan sonra karaya çıktığı anlar yer aldı.

Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldıDepremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı

'SUYUN AZALDIĞI BÖLÜMDEN KARAYA ÇIKTI'

O anları cep telefonuna kaydeden Aydın, "Deprem olunca binalardan dışarı kaçtık. Ancak daha sonra depremin ardından tsunami olunca tekrar eve dönüp, üst kata çıktık. Tsunami nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu. Oluşan manzarayı cep telefonumla kaydederken bir köpeği gördüm. Suda yüzmeye çalışıyordu. Daha sonra bir masaya tutundu. Bir müddet su üzerinde kaldıktan sonra suyun azaldığı bölümden karaya çıktı" diye konuştu.

köpek2

köpek3

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
İstanbul'da korkutan görüntü: Beton kum gibi döküldü
İstanbul'da korkutan görüntü: Beton kum gibi döküldü
Antalya'da korku dolu anlar! Binadaki fayanslar gürültüyle çöktü, vatandaşlar sokağa döküldü
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 5 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi öldürdü
4'ü çocuk 7 kişilik aile banyosuz evde yaşıyordu! Belediyeden yeni ev
7 kişilik aile banyosuz evde yaşıyordu!
İSKİ su kesintisi 5 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.