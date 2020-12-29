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  4. ’İzmir depremine yardım’ bahanesiyle iş adamlarını dolandıran 13 kişi adliyede

’İzmir depremine yardım’ bahanesiyle iş adamlarını dolandıran 13 kişi adliyede

29.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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İzmir depremine ve hastalara ’yardım’ adı altında iş adamlarını dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik Samsun merkezli 4 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir depremine ve hastalara ’yardım’ adı altında iş adamlarını dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik Samsun merkezli 4 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 13 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul’da yakalanan dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu ileri sürülen şahıs adliyeye götürülerken iş adamlarına seslenerek, "İhale alacağız diye belediyelere yardım etmeyin" demesi dikkat çekti.
İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan toplam 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Samsun merkezli geçen Cumartesi günü İstanbul, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde planlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 2’si kadın 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan toplam 11 bin 730 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
Dolandırıcıların kendilerini büyükşehir belediyelerinin genel sekreteri olduklarını söyleyerek telefonla açtıkları iş adamlarından İzmir depremine yardım veya SMA hastalarına yardım amaçlı para alarak dolandırdıkları ortaya çıktı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 2’si kadın 13 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne zevk edildi. Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu ileri sürülen İstanbul Esenyurt’ta yakalanarak Samsun’a getirilen Cengiz Avcı’nın 24 ayrı suçtan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
Çete lideri Cengiz Avcı Samsun Adliyesi’ne götürülerken iş adamlarına seslenerek, "Samsun polisinden çıkış yok. Buradan iş adamlarına sesleniyorum. İhale vereceğim diye kimseye inanıp para göndermesinler. Bizim de başımızı yakmasınlar. İş adamları belediyeden ihale alacağız diye para dağıtıyorlar. Böyle bir şey yok. Ondan sonra böyle gençlerin başını yakıyorlar. Belediyeye yalakalık olsun diye para veriyorlar" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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