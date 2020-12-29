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  4. ’İzmir depremine yardım’ bahanesiyle iş adamlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı

’İzmir depremine yardım’ bahanesiyle iş adamlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı

29.12.2020 20:03 | Son Güncelleme:
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İzmir depremine ve hastalara ’yardım’ adı altında iş adamlarını dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik Samsun merkezli 4 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 13 kişiden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan toplam 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi.

İzmir depremine ve hastalara ’yardım’ adı altında iş adamlarını dolandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik Samsun merkezli 4 ili kapsayan operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 13 kişiden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan toplam 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Samsun merkezli geçen Cumartesi günü İstanbul, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde planlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 2’si kadın 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan toplam 11 bin 730 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Dolandırıcıların kendilerini büyükşehir belediyelerinin genel sekreteri olduklarını söyleyerek telefonla açtıkları iş adamlarından İzmir depremine yardım veya SMA hastalarına yardım amaçlı para alarak dolandırdıkları ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2’si kadın 13 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu ileri sürülen İstanbul Esenyurt’ta yakalanarak Samsun’a getirilen Cengiz Avcı’nın 24 ayrı suçtan arandığı, hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden Cengiz Avcı, Yunus Ç. ve Cebrail A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, 3’ü kadın 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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