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  4. İzmir depreminin sembolü haline gelmişti! İnci Okan'dan hastane çağrısı

İzmir depreminin sembolü haline gelmişti! İnci Okan'dan hastane çağrısı

18.11.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki yıkıcı depremin sembollerinden biri olan 16 yaşındaki İnci Okan, babasının sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile yetkililere seslendi. 17 saat boyunca enkaz altında yaşam mücadelesi veren İnci, yayınladığı videoda tedavi gördüğü hastanenin pandemi hastanesine çevrilmesi nedeniyle tedavisinin yarıda kalacağını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarılmıştı. Tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam eden Okan, babasının sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

'LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN'

Okan, "Tedavi sürecim, Ege Üniversitesi Fizyoterapi Bölümünde devam ediyor. Fakat son aldığımız bilgilendirmeye göre burası pandemi hastanesine çevrilecekmiş. Ben ve kuzenim Alp'in tedavi süreci bu durumda yarım kalmış olacak. Lütfen sesimizi duyun ve biz depremzedeler için bir çözüm üretin. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum; lütfen bize yardımcı olun" dedi.
(İHA)

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