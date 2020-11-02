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  4. İzmir depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 22:10 | Son Güncelleme

İzmir'deki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem anı, Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor.
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Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

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Öte yandan Bergama ilçesinde bir iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde de depremin şiddeti ve çalışanların panik halleri görülüyor. (AA)

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