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İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 19’a yükseldi

29.04.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 2’si daha yakalandı. Soruşturma kapsamında toplam 19 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir depremiyle ilgili gözaltı sayısı 19’a yükseldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanması istendi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ön raporlar sonrası daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere dosyalarının tefrik edildiği açıklandı.

Standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 17’si dün, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'si de bu sabah yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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deprem Gözaltı İzmir

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