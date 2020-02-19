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İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda maaş soygunu! Hesabına 600 bin lira aktarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı belirlenen mutemedin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda maaş soygunu! Hesabına 600 bin lira aktarmış

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemedi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, ayın 15'inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti.

SANATÇI VE ÇALIŞANLAR SUÇ DUYURSUNDA BULUNDU

Güvenç'in de maaşının yatmadığı ortaya çıkınca dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KENDİ HESABINA 600 BİN LİRA AKTARMIŞ

İnceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi.

Mutemet Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 57 ses, 22 saz, 4 misafir saz sanatçısı, 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan olmak üzere 101 kişinin görev yaptığı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu suç duyurusu

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