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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan Garı’nda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

TCDD’nin 163.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan Garı’nda konser verdi

TCDD’nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara’dan Turistik Doğu Ekspresiyle doğu illerine turneye çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan’da konser verdi.
Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Turistik Doğu Ekspresi ile geldiği Erzincan Garı’nda konser verdi. Öğle sıcağına denk gelmesinden dolayı orkestra zaman zaman nota kağıtlarını kendilerine gölge yaptı. Daha sonra dağıtılan şapkaları takan ekip Erzincan Garı’nda konsere devam etti.
Etkinlik hakkında bilgiler veren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, “Devlet Demiryollarının düzenlemiş olduğu 163’üncü yılını İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutluyoruz. Dün Ankara Garı’nda turnemizin açılış konserini yaptık. Turistik Doğu Ekspresi treni ile Erzincan’a geldik. Erzincan’da konser düzenleyeceğiz. Bundan sonra da Erzurum’da konser yapacağız. Son olarak da Kars’ta konser vereceğiz” diye konuştu.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamında Erzincan’dan sonra 28 Eylül’e kadar sırasıyla Erzurum, Kars ve Sivas Divriği’de konser verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan Garı’nda konser verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan Garı’nda konser verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan Garı’nda konser verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan Garı’nda konser verdi

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