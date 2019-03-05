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İzmir Devlet Tiyatrosu martta 86 temsil verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu martta 86 temsil verecek

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, mart ayında düzenlenecek turnelerle 86 kez perde açarak bir rekora imza atacak.

Konak Sahnesinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, yeni sahnelerle sezon içerisinde büyük bir ivme kazanarak seyircileri sevindirmeye devam ettiklerini söyledi.

Tiyatronun martta İzmir'deki 4 sahnesinde 3'ü çocuk oyunu olmak üzere 12 farklı oyunla seyirciye ulaşacağını vurgulayan Ulukut, "Tiyatromuz mart ayı boyunca toplamda 86 temsil yapacak. Bu sayıyla yeni bir rekorun sahibi olacağız. Kaşıkçılar ve Türkiye Kayası adlı oyunları ilk kez sahneleyeceğiz. Turnelerle Samsun, Uşak, Çorum, Sakarya, Zonguldak ve Denizli'de Nereye, Oğul, Paraya Hayır ve Kantocu oyunlarını sahneye koyacağız" diye konuştu.

Ulukut, "Bir Kadın Yazar, Bir Kadın Yönetmen" projesi kapsamında Fehime Seven'in yazdığı Seval Erözmen Kip'in yönettiği Türkiye Kayası adlı oyunun 19 Mart'ta İzmir'deki tiyatro seyircisiyle buluşacağını belirtti.

Türkiye Kayası'nın yönetmeni Seval Erözmen Kip ise oyunun göç teması üzerine kurulduğunu ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudunun ele alındığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi Türkiye Kayası

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