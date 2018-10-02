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İzmir Devlet Tiyatrosu perdeyi "Nereye" ile açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu perdeyi "Nereye" ile açtı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, 2018- 2019 sezonuna, göçmenlerin hikayesini konu alan "Nereye" adlı oyun ile "merhaba" dedi.

Alp Tahmaz'ın yazdığı ve Volkan Özgömeç'in yönettiği oyunun prömiyeri, Konak Sahnesi'nde yapıldı.

"Nereye" de Arif Yavuz, Serdar Kamalıoğlu, Asım Tuncay Aynur, Hülya Dilek Arda, Egecan İntepeler, Ece Erişti, Ömer Polat, Muhammed Taşdemir, Pınar Uyanık ve Barış Halisdemir rol aldı.

Savaştan ve terörden kaçan göçmenlerin batı ülkelerine gitmek isterken yaşadığı dramı anlatan trajikomik oyunun müziğini Can Atilla yaptı, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını ise Yıldız Köse İpeklioğlu üstlendi.

Sanatseverlerin beğenisini toplayan oyunun, yurt dışında da turne yapacağı bildirildi.

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