HABER

İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:23 | Son Güncelleme

İZMİR Devlet Tiyatrosu (DT) 2019- 2020 sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyun ile seyirciye her sahnede yeni bir oyun izletecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecek

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Devlet Tiyatrosu (DT) 2019- 2020 sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyun ile seyirciye her sahnede yeni bir oyun izletecek. 1063 kişilik kapasitesi ile İzmir’de tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek olan İzmir Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim’de ‘Arf Sabiti’ adlı oyunda Konak Sahnesi’nde yapacak.
İzmir DT 2019- 2020 tiyatro sezonunu İzmir’deki 4 ayrı sahnede 4 yeni oyunun ilk gösterimlerini yaparak açacak. Bornova’dan Urla’ya, Karşıyaka’dan Konak’a uzanan sahneleri ve bin 63 kişilik kapasitesi ile İzmir seyircisine ulaşacak olan İzmir DT, oyunları ile alkışları toplayacak. Yeni sezonda toplamda 20 oyun sergileyecek olan tiyatro ekibi, sezonun ilk prömiyerini Feraye Şahin’in yazdığı, Sadık Yağcı’nın yönettiği, Cahit Arf’ın hayatının sahnelendiği ‘Arf Sabiti’ adlı oyunla 1 Ekim’de Konak Sahnesi’nde yapacak. Ayrıca ekim ayında turneye çıkacak olan İzmir DT, Aydın, Denizli, Elazığ ve Malatya illerini de gezerek Ege seyircisinin yanı sora Anadolu’ya da ulaşmış olacak. Edebi Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç, Yönetmen Gerçek Özkök Yağcı, Yönetmen Musa Arslanali ve Dramaturg Füsun Ataman’ın katıldığı basın toplantısında konuşan İzmir DT Müdürü Levent Ulukut, şunları söyledi:
"Geçen yıl sezon açılışında yeni sahnelerimizle ilgili müjdeleri paylaşmıştık. Şimdi bu sahnelerde seyircilerimizle buluşacak yeni oyunlarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ekip olarak çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında Haldun Dormen’in yazdığı Sabri Özmener’in yönettiği ‘Kantocu’ isimli müzikal oyunumuz, Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu oldu ve Aspendos’ta sahnelendi. Tam 6 bin izleyiciye ulaştığımız bu temsilin ardından haziran ayında nöbetçi tiyatro uygulaması ile birlikte ‘Kaşıkçılar’ oyunumuzu Ankara’da bir hafta sergiledik. Temmuz ve eylül ayında Bodrum Kalesi’nde de coşkulu bir kalabalıkla buluştuk. Ege seyircisinin gönlünü kazandık. Sözsüz oyun olan performansa dayalı bir projemiz var. Gençlere hitap edecek bir performans planlıyoruz. Büyük bir aşkla ve çocuksu heyecanımızı bırakmadan, konservatuvarda öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. O heyecanla sahnelerimizi açacağız. Bizden sonraki kuşaklara da muazzam bir tiyatro bırakmak istiyoruz."
YENİ SEZONDA 4 YENİ OYUN
2019- 2020 tiyatro sezonu açılışı 1 Ekim’de yapıldıktan sonra, Federico Garcia Lorca’nın yazdığı, sahneye ismini veren Bozkurt Kuruç’un rejisörlüğünü üstlendiği ‘Kanlı Düğün’ adlı oyun 8 Ekim’de Bornova Kültür Merkezi’nde Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde sezonun ikinci prömiyerini yapacak. Ardından, Julia Jensen’in kaleme aldığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönettiği ‘Annemin Son Çığlıkları’ adlı oyun 15 Ekim’de Karşıyaka Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek. 18 Ekim’de ise, Devlet Tiyatrosu yazarlık atölyelerine katılmış genç tiyatrocu Erkan Canlı’nın yazdığı, Musa Arslanali’nin yönettiği ‘Moira’nın Gece Döngüsü’ adlı oyun seyirciyle buluşma fırsatına kavuşacak.
PARMAKLIKLAR ARDINDA TİYATRO
Ayrıca tiyatro ekibinden Birol Tombul, iki kişilik ekibi ile geçen sene olduğu gibi bu sene de hem cezaevinde annesi ile birlikte kalmak zorunda olan çocuklara masallar anlatacak, hem de tiyatronun girmediği küçük kasabalar ve meydanlarda oyunlar sergileyecek. Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların çocuklarının hayal gücünü geliştirmek adına başlatılan proje ile, ‘Bizden Masallar’ isimli oyun sayesinde çocuklara Anadolu topraklarına özgü masallar ve dış dünya anlatılmaya devam edilecek.

FOTOĞRAFLI

İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecekİzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecekİzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecekİzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecek

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Ölen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadıÖlen sahibinin başından 1 hafta ayrılmadı
Liseli Nehir, kendini astıLiseli Nehir, kendini astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.