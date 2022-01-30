İzmir Dikili'de deprem mi oldu? İzmir Dikili'de kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD, İzmir Dikili'de 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 7.01 km olduğu ifade edildi. Kandilli Rasathanesi ise İzmir Dikili, Denizköy depreminin 3.7 büyüklüğünde ve 8.4 km derinliğinde olduğunu açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.





