İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ziyaretçi akını

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR Doğal Yaşam Parkı'na, Ramazan Bayramı tatili süresince 55 bin 203 biletli ziyaretçi geldi. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği, 138 türde hayvanın bulunduğu park, tatilde ilgi odağı oldu.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Sasalı'da, 425 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan ve Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı, bayram tatili süresince 55 bin 203 biletli kişi ziyaret etti. İzmirimKart ile parka giriş yapan kişiler de dikkate alındığında sayının daha fazla olduğu belirtildi. Parkta önceki bayram tatillerinde 47 bin 531 ziyaretçiye ulaşılırken, Ramazan Bayramı tatilinde bu sayı aşıldı. Özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilen, 138 türde hayvanın bulunduğu park, bayram tatilinde ilgi odağı oldu. Doğal Yaşam Parkı'na gelen ziyaretçiler tam bilet için 8, öğrenci için 3,5 TL ödeyerek giriş yaptı. Ziyaretçiler, kapıda kendilerine dağıtılan haritalardan da yararlanarak, parkı gezdi.

MİNİKLER, HAYVANLARLA TANIŞTI

Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden Merve Özırmak, "Sakarya'dan bayram tatili için geldik. Aydın'da yaşayan yeğenlerimizi de alıp burayı gezdik. Aslında ben İzmir'de okumuştum ancak buraya ilk gelişim. Çocuklar doğal bir ortamda hayvanları görüp tanısınlar, diye burayı tercih ettik" dedi.

Ezgi Sayın (9) ise "Burada zürafaları, zebraları, devekuşlarını gördüm. Hayvanları çok seviyorum. İlk defa geldim ve burada çok güzel hayvanlar gördüm. Buraya bir daha gelmek istiyorum" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Doğal Yaşam Parkı'nı gezen Hacer Armağan Özdemir de "Buraya ikinci gelişimiz. Sakarya'da yaşıyoruz, buraya kızımızı gezdirmeye getirdik. Kızım filleri çok sevdiği için fillerden başladık sonra vaşak ve kertenkeleleri gördük. Tropik orman çok hoşumuza gitti. Güzel bir tatil geçiriyoruz, daha gezmeye devam edeceğiz" dedi.

Anne, babası, büyükannesi ve 2,5 yaşındaki kardeşi ile beraber tatilini geçiren Miray Çınar (6) da "Ailem beni ilk defa Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. Hayvanları gördüm, onları izledim. Ceylanları, kaplumbağaları gördüm. Ben en çok kedileri seviyorum" diye konuştu.