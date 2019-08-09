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İzmir, dünyaca ünlü opera sanatçılarını ağırlayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

 İZMİR'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis'in konseriyle 22 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda başlayacak.

İzmir, dünyaca ünlü opera sanatçılarını ağırlayacak

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis'in konseriyle 22 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda başlayacak.
İzmir'de bu yıl 22 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2'nci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali için Bornova, Çeşme ve Efes Antik Kenti'nde 5 ayrı etkinlik yapılacak. Festival, açılışını 22 Ağustos tarihinde dünyaca ünlü Yunan tenor Mario Frangoulis'in konseriyle Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda yapacak. Festival öncesi İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleşen, festival programının açıklandığı basın toplantısına İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Aytül Büyüksaraç ve sponsor temsilcileri katıldı. Toplantıda geçen sene festivale Egeli sanatseverlerin yanı sıra bölgenin il ve ilçelerinden ve yurt dışından gelen 10 binin üzerinde ziyaretçinin ilgi gösterdiğini belirten Aytül Büyüksaraç, şunları söyledi:
"Yaşamı anlamlı kılan, insanlığın ortak dili sanat eyleminde bizimle olan herkesin bildiği üzere bize ait değerleri, ürettiğimiz güzellikleri dünya insanı ile paylaşmak için çabalıyoruz. Çabalarımızın sonuç verdiğinin inancındayız. Gururla söylemeliyim ki bu festivalde bir dünya starını ağırlamanın yanı sıra, festival için bir opera prömiyeri gerçekleştirecek olmamız, büyük emek gerektiriyor. Biliyorsunuz Antik Efes Büyük Tiyatro onarımlar nedeniyle kapalı biz çare olarak Efes Ticaret Agorası ile Celsus Kütüphanesi'nde birer etkinlik yapacağız. Böylece beş gösterinin biri Çeşme'de, ikisi Bornova'da, ikisi de Efes'te olacak."
SANAT DOLU PROGRAM
Festival programı kapsamında 24 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi, Şehrazat balesini Şef Hakan Kalkan yönetiminde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergileyecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi 'İspanyol Renkleri' adlı gösterisini 28 Ağustos'ta Antik Efes Ticaret Agorası'nda Şef Tuglio Gagliardo yönetiminde sunacak. 31 Ağustos'ta ise, ülkenin genç opera sanatçılarının konuk olacağı Genç Opera Yıldızları Konseri İZDOB Orkestrası eşliğinde Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Festival, Rus operasının üç önemli solisti olan Oxana Shilova, Suren Maksutov ve Pavel Yankovsky'i konuk edecek La Traviata operası temsilinin prömiyeri ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde son bulacak.

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İzmir, dünyaca ünlü opera sanatçılarını ağırlayacakİzmir, dünyaca ünlü opera sanatçılarını ağırlayacak

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