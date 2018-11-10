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İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 07:48 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü "İzmir'e kadın aday" başlıklı yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin kulis bilgisini yazdı. Çekirge, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın İzmir'den aday gösterilebileceğini iddia etti.

İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir için adının geçtiğini belirterek "Süleyman Soylu İzmir’e aday yapılır mı? Bunu önce anketler, nabız yoklamaları belirler. Elbette son söz de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olur. Elbette Soylu’nun da yürekten istemesi lazım. O nedenle aday olup olmayacağını bilemem. Ancaaaak... Eğer aday olursa ilginç de bir yarış olur. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İzmir adaylığında AK Parti oyunu ciddi şekilde yükseltmişti. Süleyman Soylu’yla birlikte gezmiş ve sohbet etmiştik. Yüreğiyle siyaset yaptığı için insanların ruhuna dokunmayı bilir... Çarpışır. Uyumaz. Sabırlıdır... O nedenle İzmir’de heyecan verici, renkli ve değişik bir yarış olur." ifadesini kullandı.

AK Parti'de İzmir için Nükhet Hotar'ın da adının geçtiğini aktaran Çekirge, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Kocaoğlu’ndan sonra elbette aday isimleri çıkıyor. CHP için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur... Murat Bakan... Kamil Okyay Sındır... Mehmet Ali Susam... Ve Alaattin Yüksel... Dikkat edin. Hep erkek... Peki kadınların bu kadar etkin olduğu bir şehirde neden bir kadın aday çıkmaz? İzmir’deki bütün sosyal etkinliklerde kadın öncülüğü vardır. Ama şehri yönetmeye gelince aday yok... Gerçi AK Parti için Nükhet Hotar adı geçiyor. Ama CHP’de bir tek kadın aday adı kulislerde gözükmüyor. Şaşırtıcı değil mi? Bana göre artık çıkacak... Bekliyorum..." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

NÜKHET HOTAR KİMDİR?

Nükhet Hotar, Malatya'da doğdu. Baba adı Tevfik Hamit, anne adı Fatma Vedia'dır. Öğretim Üyesi; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı. İngilizce bilen Hotar, 1 çocuk annesidir.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İzmir'den kimi gösterirsiniz gösterin alamayacaksınız.
aman izmiri sakın vermeyin istanbul yıllardır bunlarda yeşil alan kalmadı nefes alamıyoruz artık. zalimlere oy vermeyin istanbulda yeşil tek mezarlıkta sanki ölüye temiz hava lazım.
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