İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İzmir için adının geçtiğini belirterek "Süleyman Soylu İzmir’e aday yapılır mı? Bunu önce anketler, nabız yoklamaları belirler. Elbette son söz de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olur. Elbette Soylu’nun da yürekten istemesi lazım. O nedenle aday olup olmayacağını bilemem. Ancaaaak... Eğer aday olursa ilginç de bir yarış olur. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İzmir adaylığında AK Parti oyunu ciddi şekilde yükseltmişti. Süleyman Soylu’yla birlikte gezmiş ve sohbet etmiştik. Yüreğiyle siyaset yaptığı için insanların ruhuna dokunmayı bilir... Çarpışır. Uyumaz. Sabırlıdır... O nedenle İzmir’de heyecan verici, renkli ve değişik bir yarış olur." ifadesini kullandı.

AK Parti'de İzmir için Nükhet Hotar'ın da adının geçtiğini aktaran Çekirge, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Kocaoğlu’ndan sonra elbette aday isimleri çıkıyor. CHP için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur... Murat Bakan... Kamil Okyay Sındır... Mehmet Ali Susam... Ve Alaattin Yüksel... Dikkat edin. Hep erkek... Peki kadınların bu kadar etkin olduğu bir şehirde neden bir kadın aday çıkmaz? İzmir’deki bütün sosyal etkinliklerde kadın öncülüğü vardır. Ama şehri yönetmeye gelince aday yok... Gerçi AK Parti için Nükhet Hotar adı geçiyor. Ama CHP’de bir tek kadın aday adı kulislerde gözükmüyor. Şaşırtıcı değil mi? Bana göre artık çıkacak... Bekliyorum..." (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)