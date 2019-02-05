İzmir Ekonomi’de Çin yeni yılı kutlandı

Bu yıl 5 Şubat tarihine denk gelen Çin yeni yılı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) coşkuyla kutlandı. İEÜ Çin Kültürü Merkezi ile İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İzmir’de yaşayan Çinliler bir araya geldi, Çin ve Türk kültür mozaiği yürekleri ısıttı.

Çin ay takviminin başında kutlanan Çin yeni yılına 5 Şubat’ta girildi. Şans ve zenginlik getireceğine inanılan Domuz Yılı, İzmir’de yaşayan Çinliler’in katıldığı etkinlikle kutlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Çin Kültürü Merkezi ile İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Çin Konsolosu Liu Zeng Xian, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Donald Staub da katıldı. İEÜ Çin Kültürü Merkezi Sorumlusu ve Öğretim Görevlisi Yuan Peng, Çin ile Türkiye arasında kültürel ve ekonomik alanda sıkı bağlar olduğuna dikkat çekerek, “Üniversitemizde ikinci yabancı dil eğitimi var. Çince de seçilebilecek diller arasında. Gelişen dünyada Çin ve Türkiye’nin birlikte yapabileceği pek çok proje var. Fırsatları yakalamak ve geçmişten gelen kültürel bağlarımızı kuvvetlendirmek için çalışıyoruz.” dedi. Etkinlikte, Çin mutfağından lezzetler ikram edilirken, ikinci yabancı dili Çince olan İEÜ öğrencilerinin şarkı ve dans gösterisi yapıldı. İEÜ müzik grubu Grup Turuncu da katılımcılara keyifli saatler yaşattı.



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