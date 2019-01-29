İzmir-Elazığ seferini yapan yolcu uçağı geri döndü

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan Elazığ yolcu uçağının, elverişsiz hava koşulları nedeniyle İzmir’e geri döndüğü bildirildi.
Pegasus Hava Yollarına ait PC31130 sefer sayılı yolcu uçağı, İzmir-Elazığ seferini yapmak üzere Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçağın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kalkıştan bir müddet sonra İzmir’e geri döndüğü belirtildi. Uçağın, teknik kontrollerinin yapılmasının ardından Elazığ’a tekrar seferini gerçekleştireceği belirtildi.
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