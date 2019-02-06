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İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, sürücülere yaya güvenliğini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 2019'un 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle, Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, sürücülere yaya güvenliğini anlattı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından 2019'un 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle, Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün bugün başlattığı ve yıl boyu devam etmesi planlanan kampanya kapsamında, Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın araç sürücülerine uyarılarda bulunup, broşür dağıttı. Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6'lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmir özelinde ise yüzde 21 olduğunu belirtti.
Her yıl trafik kazalarında yaklaşık 1700 yayayın hayatını kaybettiği Türkiye'de, geçen yıl ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve yolun karşısına geçecek olan yayaların ilk geçiş hakkına sahip olması zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlemeler sonrasında, Emniyet Genel Müdürlüğü de 2019 yılını, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla, yaya öncelikli trafik yılı ilan etti ve ülke genelinde birtakım çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü de yıl boyu sürmesi planlanan kampanyayı hayata geçirdi.
Bugün saat 12.00'de, Halit Ziya Bulvarı'nda başlayan kampanya için bir araya gelen İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis şefi, araç sürücülerini durdurup çeşitli uyarılar ve hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca araç sürücülerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Alsancak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri de ellerinde pankart ve dövizlerle gelerek, sürücülerle konuştu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6'lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmir'de ise yüzde 21 olduğunu belirterek, "Güzel İzmir'imizde trafik konusunu önemseyenler olarak bir araya geldik. Bütün ülkemizde olduğu gibi İzmir'de de maalesef trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyayla bunun önüne geçmek için çalışıyoruz. Umarım bunun meyvelerini alırız" dedi.

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İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, sürücülere yaya güvenliğini anlattıİzmir Emniyet Müdürü Aşkın, sürücülere yaya güvenliğini anlattıİzmir Emniyet Müdürü Aşkın, sürücülere yaya güvenliğini anlattı

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