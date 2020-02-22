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İzmir Emniyeti'nden tartışma seminerler ilgili iddialara yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce verilen seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın kişiler olduğu söylendiği iddiası, emniyet kaynaklarınca yalanlandı. Seminerde iddia edilenin aksine, teröristlerin genelde ‘hayvansever’ ve ‘çevre aktivisti’ gibi davrandığının vurgulandığı belirtildi.

İzmir Emniyeti'nden tartışma seminerler ilgili iddialara yalanlama

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği bir seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunun söylendiği öne sürülmüş, hayvanseverler de buna tepki göstermişti. Emniyet kaynakları, bu iddiaları yalanladı.

Seminerde, teröristlerin hayvansever ya da çevre aktivisti gibi davranarak kendilerine rant sağlamaya çalıştıklarının vurgulandığı, hayvanseverlik ya da çevreye duyarlı olmakla terörist olmaya yatkın olmak arasında bir ilişkinin kurulmadığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunun anlatıldığı iddia edilmiş. Söz konusu iddialar tartışma konusu olmuştu.

(DHA)

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