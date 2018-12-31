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İzmir Emniyeti'nden kutlama önlemleri (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 13:56 | Son Güncelleme

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilçe ve şube müdürleriyle il emniyet müdür yardımcıları, yılbaşı kutlamaları öncesi alınan güvenlik tedbirlerini İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın önderliğinde masaya yatırdı.

İzmir Emniyeti'nden kutlama önlemleri (2) - Yeniden

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilçe ve şube müdürleriyle il emniyet müdür yardımcıları, yılbaşı kutlamaları öncesi alınan güvenlik tedbirlerini İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın önderliğinde masaya yatırdı. Kent genelinde 7 bin polisin görev alacağı bildirilirken, Aşkın, İZBAN'daki grevin neden olduğu trafik yoğunluğuna karşı tedbirli olduklarını söyledi.
İzmir'de yeni yıla evde girmeyi tercih edenlerin dışında, binlerce kişi de günler öncesinden eğlence mekanlarına rezervasyon yaptırdı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce yılbaşı gecesinin olaysız geçmesi için önlemler alındı. Çeşitli şubelerden toplam 7 bin polisin görev alacağı kentte, Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşı gibi yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde olası taciz, gasp ve kapkaç olaylarına karşı sivil polisler de görev yapacak. Otomobille girilmesi zor olan bu bölgelerde ve Kordon'da, motorize polis ekipleriyle (Yunus) atlı polis ekipleri de devriye görevinde bulunacak. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de alkollü olarak araç kullanılmaması ve kullananların belirlenmesi için denetim bölgelerindeki yerlerini alacak.
İZBAN GREVİNE KARŞI TEDBİR
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, il genelindeki tüm ilçe ve şube müdürleriyle il emniyet müdür yardımcılarını toplantıya çağırarak, yılbaşı öncesi alınan güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. İzmir halkının yeni yıla huzurla girmesi ve gönüllerince eğlenmesi için terör, asayiş ile trafik konusunda sorun olmamasını istediklerini, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aşkın, şunları kaydetti:
"Geçen hafta hem marjinal sol gruplara hem bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarımız oldu. Bugün de DEAŞ'a karşı bir operasyon düzenledik. Dış ilçelerimizde de başta Çeşme olmak üzere gerekli tedbirlerimizi aldık. İzmir halkından bize çok güzel ihbarlar geliyor ve biz de bunları değerlendiriyoruz. İzmirlilerden bu ihbarlara devam etmelerini istiyoruz."
İZBAN'daki greve de değinen İl Emniyet Müdürü Aşkın, İZBAN’ın İzmir'de toplu taşıma konusundaki en büyük rolü üstlendiğini belirterek, "Oradaki grevin şehir trafiğine olumsuz bir etkisi oldu, bunu herkes biliyor. Emniyetimizin de trafiği rahatlatmak açısından Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmaları oluyor. Grevin güvenlik açısından bir sorun yarattığını düşünmüyoruz" dedi.

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