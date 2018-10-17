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İzmir Emniyetinden "MutluLook Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Lise öğrencilerinin terör ve suç konularında farkındalığını artırmak amacıyla canlandırmalar ve interaktif sunumların da yer aldığı konferans programı hazırlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de lise öğrencilerinin suç örgütleri, terör ve uyuşturucu konularında bilgilendirilmesinin hedeflendiği "MutluLook Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF) ekiplerince hazırlanan projenin Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İI Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Aile ve Sosyal Politikalar İI Müdürü Nesim Tanğlay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yaptığı konuşmada, kent genelindeki tüm liselerin 9. sınıf öğrencilerine projede görev alan terör uzmanı polis ekiplerince bilgilendirici konferanslar verileceğini kaydetti.

Terör örgütlerinin eleman temin etme aşamasında sıklıkla kullandıkları yöntemler konusunda gençlerin bilinçlendirileceğini vurgulayan Aşkın, "Gençlerimizin doğru mesajları doğru mercilerden ve doğru iletişim kanallarından alarak sorgulama becerisi kazanmalarını, birey ve ülke sevgilerinin artırılarak aidiyet bilincinin pekiştirilmesini, vizyon sahibi olmalarını, gelecekle ilgili hedef belirlemelerini, evrensel değerlere sahip çıkarak bunları yaşamlarında ilke haline getirmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sunumları yapan polis memurlarının sunumlarını belli senaryolarla oluşturulan canlandırmalar ve interaktif katılımlarla zenginleştirdiklerini belirten Aşkın, konferanslara katılan öğrencilere proje logosunun bulunduğu 2 bin çanta hediye edileceğini aktardı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü lise öğrencisi Mutlulook projesi polis sunum tanıtım terör

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