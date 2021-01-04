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İzmir Emniyeti’nden şehit Fethi Sekin için video

04.01.2021 20:43 | Son Güncelleme:
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İzmir Emniyeti’nden şehit Fethi Sekin için video

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca teröristlere karşı mücadele ederken şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bir video hazırladı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca teröristlere karşı mücadele ederken şehit olan polis memuru Fethi Sekin anısına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bir video hazırladı. Videoda şehidin fotoğrafları, şehit töreni, anısına dikilen heykel ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın konuşmasına yer verildi.
İzmir Emniyeti’nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videonun açıklamasında, "Vatan uğruna can veren cesur, inançlı, asil şehidim! Seni kelimelere sığdıramam, seni yerlere göklere sığdıramam, senin yerin milletimin kalbi, bu vatanın bağrıdır. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Unutmadık... Unutmayacağız..." sözlerine yer verildi.

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