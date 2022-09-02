Türkiye'nin en kapsamlısı! İzmir Enternasyonal Fuarı 91'inci kez kapılarını açtı

Türkiye'nin en kapsamlı fuarı olan, İzmir'in ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran İzmir Enternasyonal Fuarı, düzenlenen törenle 91'inci kez kapılarını açtı. 2- 11 Eylül tarihleri boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak ve dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre'ye de ev sahipliği yapacak olan İEF, kortej yürüyüşüyle başladı.

İzmirliler yürüyüş için saat 19.00'da, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Türk bayraklarının yanı sıra birçok ülkenin bayrakları da taşındı. Bando eşliğindeki korteje tahta bacaklı performans sanatçıları ve Rio karnavalını andıran kıyafetleriyle dansçılar renk kattı.

Kortej yürüyüşü Plevne Bulvarı'nı takiben Kültürpark Lozan Kapısı'nda son buldu. Yürüyüş sonrasında dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak İEF'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"İZMİR VE TÜRKİYE'NİN MİRASI"

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepimiz gençliğinde İzmir Enternasyonal Fuarı açıldığında gazetelerden takip ederdik. İzmir deyince aklımıza İzmir'in simgesi olan İEF gelirdi. İzmir'imizin ve Türkiye'mizin bir mirası. Bu mirası gelecek yıllara taşımalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak gerekli desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye Başkanımızın bu konuya verdiği öneme bizzat tanık olduk. Turistik açıdan İzmir çok büyük bir potansiyele sahip. 1 milyonun üzerinde turist gelmiş. İzmir'in çok daha büyük bir potansiyeli var. Her geçen gün gıdanın ne kadar önemli olduğunu algılıyoruz. Tedarik zincirleri kırıldığında nelerle karşılaşıldığına tanık olmadık mı? Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ihracatı üzerindeki etkilerini yaşamadık mı? Terra Madre bu açıdan bizim için önemli. Çiftçilerimiz, kooperatiflerimiz için de önemli. Sayın Bakanımız da burada olmayı çok arzu ediyordu ancak bugün ihracat rakamlarını açıkladı. Kendisinin de özellikle selam, sevgi ve saygılarını iletmek istiyorum. İzmir'imiz ihracatta da Türkiye'nin en önemli ikinci ili. İzmir geçen yıl 15 milyar dolarlık yaptı. Bu rakamları daha da yukarı çıkarmalıyız. Bugün burada olmak beni çok mutlu ediyor. İzmir'imiz çok güzel bir şehrimiz. 81 ilimiz çok güzel fakat İzmir'in de kalbimizde ayrı bir yeri var. 9 Eylül'ümüzü, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

"İEF'DEN ÇOK UMUTLUYUZ"

Açılış töreninde konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Uluslararası ve ulusal anlamda pek çok fuara ev sahipliği yapan, fuarcılıkla özdeşleşen kentimizin bir kez daha dünyaya açıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yıl özlediğimiz ve beklediğimiz etkinliklerle gerçekleşecek fuarımızın ilimize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum. İEF, sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da çok önemli gördüğümüz bir buluşma ve kaynaşma odağıdır. Fuarımızın her alanda daha etkin ve amacına uygun düzenlenmesi amacıyla tüm paydaşların iş birliğiyle çalıştığını görmek memnuniyet verici. Bugün geldiğimiz noktada gerek salgının ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz etkilerinin azalması, gerekse fuarın önceki yıllardaki gibi coşkulu geçmesine duyulan özlemle 91'inci İEF'den çok umutluyuz. İsraftan kaçınan, özünün gerektiği gibi beslenmeye gayret eden toplumumuz Terra Madre'ye de 'slow food'a da hiç yabancı değil. İEF'in en büyük özelliklerinden biri de 91 yıllık geçmişi boyunca kıtlıklara, krizlere rağmen serüvenine devam ediyor olmasıdır. Ticareti, kültür ve sanatı bir arada sunan bu büyük oluşum inşallah nice 91 yılları görür ve İzmir'imizi dünyaya tanıtan en özel değer olarak kalmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

"SAĞLAM KÖKLERİMİZLE VE YEPYENİ BİR HEYECANLA"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bir Cumhuriyet mirası olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 91'inci kez açılışını gerçekleştirmenin tarifsiz mutluluğu içindeyim. Bu akşam, asırlık bir çınar ağacı kadar sağlam köklerimizle ve yepyeni bir heyecanla İzmir'den dünyaya doksan birinci kez merhaba diyoruz. 1923 yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi'yle temelleri atılan bu fuar, bizim için yaşayan bir kültür mirası" dedi.

Fuar etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'ün Türkiye tarihinin en büyük sahne performansıyla kutlanacağını ifade eden Soyer, "İEF'i dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Terra Madre ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Terra Madre Anadolu bizim için sadece bir lezzet fuarı değil. İnsanın yaşamla olan ilişkisini yeniden tarif ettiğimiz, iklim krizi, enerji krizi, gıda krizi, yoksulluk ve savaşlar karşısında kalıcı çözümler ortaya koyacağımız bir ortak akıl hareketi. Hep dediğimiz gibi, İzmir'in en ücra köylerindeki küçük üreticilerimizi ve İzmir'in üretici kooperatiflerini ihracatçı haline getireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"İZMİR CESURDUR"

Memleketin kurtuluşunun müjdecisi olan İzmir'in, kahraman atalarının izinden yürüyerek onların hatırasını yaşatmaya ve yine gelecek kuşaklara umudun lokomotifi olmaya devam edeceğini ifade eden Soyer, "Çünkü İzmir 100 yıldır yaşadığı kesintisiz barışın kıymetini bilen, ona namusu gibi sahip çıkan insanların şehridir. İzmir, Mustafa Kemal Atatürk'ün zafer destanının ardından kurduğu Cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracak olanların şehridir. İzmir cesurdur. Sesleri, sözleri ve sanatları engellenmek istendiği halde dimdik ayakta durup bizlerle olan sanatçılarımız İzmir'in cesaretinin kanıtıdır. İzmir'in ve İzmirlinin hiç kimseye eyvallahı yoktur, olmayacaktır" dedi. İzmir'in dayanışmayı en iyi bilen, birbirlerine sevgiyle, hoşgörüyle, şefkatle bağlı insanların şehri olduğunu dile getiren Soyer, "İzmir Enternasyonal Fuarı'nda açtığımız bu meydana gelen sevgili İzmirliler yüreğimizdeki bu umudun ve cesaretin en güzel hali sizlersiniz. Gelin, yaşamı daim kılmak ve umudu yaymak için İzmir'in bereket sofrasını büyütelim. Bu toprakların bereketini çoğaltmak ve adil bir şekilde bölüşmek için birbirimize daha da çok kenetlenelim" ifadelerini kullandı.

Slow Food İnternational Genel Sekreteri Paolo Di Croce ise "Burada bulunmak büyük mutluluk. Organizasyona ve sayın başkana çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, açılış konuşmalarının ardından Anadolu geleneği olan ve bereketi simgeleyen testiler kırıldı. (DHA)

