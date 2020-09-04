İzmir Enternasyonal Fuarı Pandemi Gölgesinde Açıldı

Bu yıl 89’uncu kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) Corona virüsü salgını damgasını vurdu. Salgın sonrasındaki ilk fiziki fuar, Ticaret Bakanlığı’nın onayı ve desteğiyle başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı fuar, her ne kadar enternasyonal adını taşısa da bu yıl uluslararası değil, ulusal bir nitelik taşıyor. Salgın nedeniyle 89’uncu İEF, her yıl olduğu gibi on gün değil, beş gün sürecek. Ziyaretçiler, fuarın düzenlendiği Kültürpark’a maskeli ve ateşleri ölçülerek alınacak. Tiyatro ve müzik etkinlikleri açık havada düzenlenecek. Fuarın bu yılki teması ise “Akdeniz”. “Türkiye, tarihi boyunca Akdeniz’de belirleyici aktör olmuştur” Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Küresel pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen bu köklü geleneğe ara vermeye gönlümüz razı olmadı. Bu yıl uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapamadık. Ancak İzmir iş günleri programını sanal ortama aktararak gerçekleştirdik” dedi. Pekcan, “Hedefimiz, İzmir’i Akdeniz’in en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri yapmaktır” diye konuştu.

Bu yıl fuarın ana temasının "Mavi Kıta Buluşması" olduğunu belirten Pekcan şunları söyledi: “Türkiye tarihi boyunca Akdeniz’de belirleyici aktör olmuştur. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi ve askeri etkinliğin yanında ekonomik gücü ile de bölgesinde söz sahibi bir ülke konumundadır. Aynı zamanda, bölgesel refahın artırılması için her zaman yapıcı bir şekilde çalışmıştır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Akdeniz'deki ticaretin adil ve hakkaniyetli, bölgesel ve küresel refah ile barışa katkı sağlayacak biçimde gelişmesi için çalışmaya devam edecektir. Nitekim Türkiye geçmişte, Akdeniz’de tüm ülkelerin yararına olacak bir ticaret rejiminin tesisini öngören 'Avrupa-Akdeniz Ortaklığı' ve 'Akdeniz İçin Birlik' oluşumlarının öncü aktörleri arasında yer almıştır". “Fuar İzmir, İzmir fuar demektir” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de pandemi nedeniyle bazı etkinliklerde ve katılımda sınırlamalar olsa da gereken tedbirleri alarak fuarı açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Soyer, fuarın kökeninde Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdiği “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner” anlayışının yattığını vurguladı.

Fuarın, İkinci Dünya Savaşı döneminde bile açıldığını ve birçok ilke imza attığını hatırlatan Soyer, “Her İzmirli fuar zamanı, çocuksu bir heyecan ile koşar Kültürpark’a. Bu nedenle İzmir, Fuar; Fuar da İzmir demektir. İzmir Enternasyonal Fuarı ülkemiz için ise; siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştiği, toplumsal hatıraların biriktiği ve ülkemizin evrensel değerlerle buluştuğu bir hafıza merkezi oldu her zaman” dedi. “Akdeniz; umut demek, eğlence, coşku ve renk demek” Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz ve İzmir için böylesi köklü bir geçmişe sahip İzmir Enternasyonal Fuarı’nı bu sene Akdeniz teması ile gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her şeyden evvel ülkemizin ve İzmir’in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, uluslararası işbirliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak. Biz, ilk günden itibaren Akdeniz ülkeleri ile tıpkı paylaştığımız iklim gibi sıcak ilişkiler kurmayı önceliklerimizden biri olarak belirledik. Çünkü İzmir tarihte, Akdeniz’in en büyük ve en gelişmiş liman kentlerinden biri olmuş. İzmir’in yeni stratejisi, bu tarihsel mirası referans alıyor. İzmir’in bu çeşitliliğini ve doğal liman özelliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor, ekonomik ve kültürel açıdan Akdeniz kentlerinin çok yönlü iş birliğinin, kentlerimiz açısından önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Akdeniz; umut demek, eğlence, coşku ve renk demek. Tüm bu değerler, İzmir demek. Umudun ateşini, İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan yakıp yeniden daha iyi günlerin varlığına ikna edeceğimize inanıyorum. Bu zor günlerde, moral bulmak, dayanışma duygularımızı güçlendirmek ve her hanenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze çözüm bulmak adına İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, İzmir'e ve ülkemize iyi geleceğine inanıyoruz”.