İzmir Enternasyonal Fuarı Pandemi Gölgesinde Açıldı

Bu yıl 89’uncu kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) Corona virüsü salgını damgasını vurdu. Salgın sonrasındaki ilk fiziki fuar, Ticaret Bakanlığı’nın onayı ve desteğiyle başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı fuar, her ne kadar enternasyonal adını taşısa da bu yıl uluslararası değil, ulusal bir nitelik taşıyor. Salgın nedeniyle 89’uncu İEF, her yıl olduğu gibi on gün değil, beş gün sürecek. Ziyaretçiler, fuarın düzenlendiği Kültürpark’a maskeli ve ateşleri ölçülerek alınacak. Tiyatro ve müzik etkinlikleri açık havada düzenlenecek. Fuarın bu yılki teması ise “Akdeniz”.

“Türkiye, tarihi boyunca Akdeniz’de belirleyici aktör olmuştur”

Fuarın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Küresel pandemi nedeniyle yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen bu köklü geleneğe ara vermeye gönlümüz razı olmadı. Bu yıl uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapamadık. Ancak İzmir iş günleri programını sanal ortama aktararak gerçekleştirdik” dedi. Pekcan, “Hedefimiz, İzmir’i Akdeniz’in en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri yapmaktır” diye konuştu.