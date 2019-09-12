İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Çin Rüzgarı

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Amerika arasında rekabete ve her iki ülkenin gövde gösterisine sahne olan İzmir Enternasyonal Fuarı’na bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti damgasını vurdu. “Partner Ülke” olarak fuara katılan dünyanın ekonomi devi, özellikle teknoloji, enerji, iletişim, finans ve altyapı firmalarıyla dikkat çekti.

Fuar’ın başlangıcında gerçekleşen İzmir İş Günleri kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu koordinasyonunda Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu düzenlendi. Çin tarafının Ticaret Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi düzeyinde katıldığı toplantıda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan iki ülke arasındaki ticaretin olması gerekenin çok altında olduğuna dikkat çekti.

“Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç uzak değil”

Pekcan, “2018 yılı itibariyle iki ülke arasında ticaret hacmi 23,6 milyar dolara ulaştı. Çin, bizim artık Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline gelmiştir. Çin'e ihracatımız 3 milyar dolar, ithalatımız da 20 milyar dolar. Ticaret açığı veriyoruz. Ticaret hacmini nasıl dengeli sürdürebiliriz ona bakıyoruz. Türkiye'de 61 Çinli yatırımcı firma var. Türkiye'deki Çinli firmaların yatırım tutarı 1 milyar 560 milyon dolar civarında. Çin'in sadece 2018 yılında dünyaya yaptığı doğrudan yabancı yatırımı 129 milyar dolar. Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmakta geç kaldığını görüyoruz. Türk firmalarına da sesleniyorum. Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç uzak değil” diye konuştu.