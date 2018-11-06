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İzmir Fashion Week başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından bir mankenlik ajansının katkılarıyla 5-7 Kasım arasında düzenlenen 6'ncı İzmir Fashion Week başladı.

İzmir Fashion Week başladı

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından bir mankenlik ajansının katkılarıyla 5-7 Kasım arasında düzenlenen 6'ncı İzmir Fashion Week başladı. İlk gün etkinlikleri kapsamında üç defile sunuldu.
EGSD tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve bir mankenlik ajansının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarının tanıtımına başlandı. 5-7 Kasım arasında düzenlenen İzmir Fashion Week'in ilk gecesinde firmaların üç kreasyonu defilelerle sergilendi. Bir çocuk kıyafetleri markasının küçük mankenleri sevimli hareketleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Genç modacı Nur Karaata ise bu yıl da yine bikini, mayo ve plaj kıyafetlerinin ağırlığını oluşturduğu kreasyonunu sergiledi. KORUNCUK Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Işıl Nişli, kreasyonunu Vakıf yararına sergileyen Karaata'ya teşekkür plaketi verdi. Gecenin son defilesi ise genç tasarımcı Mustafa Güngör tarafından gerçekleştirildi.
Davetlilere hitap eden EGSD Başkanı Atınç Abay, İzmir Fashion Week'i 6'ncı kez düzenlemekten dolayı büyük keyif aldıklarını belirterek, etkinliğin devamını istediklerini, bu nedenle de desteklediklerini söyledi. If Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda da gelinlik tasarım yarışması düzenlemelerinin tasarım ve tasarımcıya verdikleri önemin göstergesi olduğunu belirten Abay, "Kalıcı olmanın yolunun özel, özgün çalışmalar yapmakla ilintili olduğunu, bunun formülünün de tasarımcılardan geçtiğini düşünüyoruz. 6'ncı İzmir Fashion Week'in, başarılı bir etkinlik olararak, farkındalık ve katma değer yaratması açısından İzmir için önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Abay, etkinliğe katılan modacılara plaket vererek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İzmir Fashion Week başladıİzmir Fashion Week başladıİzmir Fashion Week başladıİzmir Fashion Week başladı

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