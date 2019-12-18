İzmir Fashion Week başladı

İzmir'de, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) tarafından bir mankenlik ajansının katkılarıyla 17-19 Aralık arasında düzenlenen 7'nci İzmir Fashion Week, Alsancak Tren Garı'nda başladı.

EGSD tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve bir mankenlik ajansının katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarının tanıtımına başlandı.17-19 Aralık arasında düzenlenen İzmir Fashion Week'in ilk gününde firmaların üç kreasyonu defilelerle sergilendi. Bir çocuk kıyafetleri markasının küçük mankenleri sevimli hareketleriyle izleyenlerin beğenisini kazandı.

SOSYAL SORUMLULUK İLE MODA BULUŞACAK

Dünya'da ilk kez bir moda haftasında katılımcılar, tasarımcılar ve modeller Kızılay Kök Hücre bağışı yaparak kök hücre bağışı hakkında bir farkındalık yaratacak. Moda severler de Tarihi Alsancak Garındaki İzmir Fashion Week için geldiklerinde gönüllü olarak kök hücre bağışında bulunabilecek. Açılışta konuşan Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, İzmir'in markalaşması hedefiyle gerçekleştirilen bu organizasyona daima destek vereceklerini belirterek, Fashion Week, güzel İzmir'imizin moda ve tasarımla markalaşması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş projelerle en iyi ve en güzel organizasyonudur. Derneğimiz bu sene 7'ncisi yapılan bu organizasyona hep destek verdi ve verecektir dedi. Etkinlik süresince kök hücre ve kan bağışı stantlarının kurulduğunu da belirten Hayati Ertuğrul, Organizasyonun gerçekleşeceği 3 gün boyunca farkındalık olması açısından Kızılay'ın katkılarıyla kök hücre ve kan bağışıyla ilgili stantlar kurulacak diye konuştu.

Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdür Gökay Gök ise, Sizler sayesinde dünyada belki de ilk defa bir moda etkinliğinde kan ve hücre bağışı yapılıyor ve farkındalığı yaratılıyor. Bu etkinlikte olmaktan Kızılay ailesi olarak gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı.

