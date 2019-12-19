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İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 19.12.2019 00:14 | Son Güncelleme

İzmir Fashion Week ikinci gününde ünlü markaları moda severlerle buluşturdu

İZMİR (AA) - Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ve Rönesans Ajansın ortaklığında, Ege İhracatçı Birlikleri, Türk Kızılayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Altier Academy katkılarıyla düzenlenen İzmir Fashion Week'in ikinci gününde ünlü markaların ürünleri sergilendi.

Koreografisini Akif Örük'ün yaptığı bu yıl ilk kez Alsancak Garı'nda gerçekleştirilen İzmir Fashion Week etkinliklerinin ikinci gününde Dilek Yaldız, Zeynep Olgun ve Nazlı Terzioğlu'nun kreasyonları Türkiye'nin ünlü mankenleri tarafından sunuldu.

İzmir’in önde gelen modacıları ve sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği defilelerde 95 özel tasarım sergilendi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, başta İzmir olmak üzere bölgedeki moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tuttuklarını belirterek, "Türk Kızılayı ile yaptığımız işbirliği ile hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı için de standlarımız defile alanında olacak. İzmirliler hem modaya doyacak hem de sosyal sorumluluk gereği verecekleri üç tüp kan ile bir çok hastaya umut olabilecekler." dedi.

Organizasyonun üçüncü gününde ise Sinem Mardi, Loft ve Yiğit Eryendi de birer defileye imza atacak.

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