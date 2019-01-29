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İzmir fırtınanın ardından normale dönüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 06:22 | Son Güncelleme

İzmir’de dün akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, çatıları ve minareleri uçurdu.

İzmir’de dün akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına, ağaçları devirdi, çatıları ve minareleri uçurdu. Oluşan zarar havanın aydınlanmasıyla ortaya çıkarken hasarlar giderilmeye başlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir’e fırtına uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye kadar çıktı. Fırtına, hayatı adeta felç ederken, bölgede onlarca ağaç devrildi.
Fırtına nedeniyle, Buca, Karabağlar ve Konak’ta çatılar araçların üzerine uçarken, çok sayıda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Minareler de rüzgar nedeniyle zarar gördü. Kimsenin yara almaması vatandaşların tesellisi oldu.

"Tek tesellimiz kopan çatının altında birinin kalmaması"
Karabağlar ilçesi 3945 Sokak’ta bulunan bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle yerinden koparken 3 arabaya da hasar verdi. Çatının koptuktan sonra bir süre asılı kaldığı anlatan Mehmet Coşkun, "Herkes panik oldu. Tek tesellimiz kopan çatının altında birin kalmaması" dedi. Olayın olduğu sokakta berber dükkanı bulunan Mehmet Emin Ilık ise sabah geldiği zaman korkunç bir manzarayla karşılaştığını ifade ederek, "Bu çatı ikinci kez uçuyor. Dükkanımın camları kırılmış. Sonuçta bir afet, kimseden şikayetçi değilim ama buranın bir an önce temizlenmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Bir baktım minare çökmüş"
Karabağlar’da bulunan Güzel İzmir Camii’nin minaresi de fırtına esnasında koptu. Olay esnasında camiye gittiğini söyleyen Sefer Tazegül, "Bir ses geldi. Bir baktım minare çökmüş. Hemen koşmaya başladım. Bir akrabamızın arabasının üzerinde düşmüş. Çok şükür yaralanan yok" dedi.

Ekipler yetişmekte zorlandı
Öte yandan polis, itfaiye ve diğer ekiplerin, yaşanan fırtına nedeniyle telefonları kilitlendi. Ekipler, olaylara yetişmekte zaman zaman zorlandı. Rüzgar nedeniyle, elektrik telleri de koptu ve bazı bölgelere enerji verilemezken gün ışığıyla beraber oluşan hasarlar giderilmeye başlandı.

Tarlalar su altında kaldı
Çeşme ve Tire’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok tarla da sular altında kaldı. Son 38 yılın en fazla yağış alan ocak ayını geçiren İzmir’de, birçok evi ve dükkanı da su bastı.

Seferler yeniden başladı
Dün şehri etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle İZDENİZ tarafından iptal edilen vapur seferleri sabah saatlerinde tekrar başladı. İZDENİZ’den yapılan açıklamada sabah 06.55 itibariyle deniz seferlerinin yeniden başladığı duyuruldu. Kötü hava koşulları sebebiyle Karşıyaka’da deniz yükselince sekteye uğrayan tramvay seferleri de yapılan çalışmaların ardından normale döndü.

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