HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Foça'daki tekne faciası! Sarp'ın cansız bedeni bulundu

İzmir Foça'daki tekne faciası! Sarp'ın cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 17:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy'un cansız bedeni 23 gün sonra bulundu.

İzmir Foça'daki tekne faciası! Sarp'ın cansız bedeni bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, Çınar Ege Göksoy (9), Şennur Avcı (41), Elif Naz Özarmağan (15) ve Şermin Özarmağan (38) olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sırasında 8 yaşındaki Sarp Göksoy ise kayboldu.

SARP'IN CANSIZ BEDENİ HAYIRSIZ ADA YAKINLARINDA BULUNDU

2 Ağustos’tan bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Dalgıç ekipleri, 23 gündür Sarp Göksoy'u arıyordu. Minik Sarp'ın cansız bedeni, 2 gün önce kayıp teknenin bulunduğu Hayırsız Ada yakınlarında bulundu.

Saat 16.00 sıralarında bulunan Sarp'ın cansız bedeninin kıyıya çıkartıldığı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Paylaşımları infial yaratmıştı! Hesabı kullanan kişi yakalandıPaylaşımları infial yaratmıştı! Hesabı kullanan kişi yakalandı
Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi?Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Pes' dedirten savunma
'Çakarlı maganda'dan 'pes' dedirten savunma
Kaçırdıkları kızı alıkoyup darp ettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Genç kızı otomobille kaçırıp darp ettiler!
Paylaşımları infial yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Elif Sarı' açıklaması: Hesabı kullanan kişi yakalandı
Paylaşımları infial yaratmıştı! Hesabı kullanan kişi yakalandı
Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenine gözaltı
MSB'den Akdeniz açıklaması
MSB'den Akdeniz açıklaması
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı
Ceyhan'dan kritik uyarı! '4 saat üzerinizde kalabilir'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.