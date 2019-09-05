İzmir, fuara hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu sene 88. kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) geri sayım başladı. İzmir’in 88 yıllık geleneği, Türkiye’nin farklı sektör ve ülkeleri bir araya getiren ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 88. kez açmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerin, birbirinden farklı ülke, firma ve sektörlerin boy gösterecekleri stantların yer alacağı İzmir Fuarı’nın hazırlıklarında sona gelindi. Stantların sergileneceği holler, fuara özel "sokaklar" ve başta Çim Konserleri Sahnesi olmak üzere etkinlik alanları düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ çalışanlarının birlikte yürüttükleri hummalı çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte katılacağı, 6 Eylül Cuma günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek büyük açılışa yetiştirilecek.

"Belediye sokağı" her zamanki yerinde

Yapılan hazırlıklar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi de her yıl olduğu gibi hollerin yanında bulunan belediye sokağı standında yerini alacak. İçeriğinde Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin anlatılmasının yanı sıra İzmir’i tanıtan çeşitli etkinliklerin sergileneceği belediye sokağı ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Metro simülasyonu

Metro simülasyonunda belediye sokağına gelen minik ziyaretçiler simülasyon cihazı ile kendilerini metro sürücüsü ile kendilerini metro sürücüsü gibi hissedebilecek. Metroları tünellerden geçirerek istasyonlara güvenle yanaştırabilen minik ziyaretçileri sürpriz ödüller bekliyor.

Sportif yetenek ölçüm alanı

8-10 yaş arası çocukları ile birlikte alana gelen ziyaretçiler, uzmanlar eşliğinde, eğlenceli test ve ölçümlerle, çocuklarının hangi spor dallarında daha yetenekli olabileceğini öğrenebilecek.

İtfaiye simülasyonu

İtfaiye simülasyonu, belediye sokağına gelen ziyaretçilere tehlikedeki canları ya da zarar görmek üzere olan alanları yangından kurtarmanın ne kadar zor olduğunu deneme imkanı sunuyor. Oyunda çıkarılan sunu yangını söndürebilenlere sürpriz hediyeler verilecek.