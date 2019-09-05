İzmir Fuarına Asya’nın Devleri Damga Vuracak

88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 6-15 Eylül günleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası ticaret fuarında bu yıl partner ülke Çin, odak ülke ise Hindistan. Fuar öncesinde düzenlenen İzmir İş Günleri’ne de bu yıl 18’i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden 190 delegasyon katılıyor. İki gün sürecek toplantılarda delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde yapılan görüşmeler kapsamında Türkiye ile katılımcı ülkeler bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Toplantılarda bir milyar dolarlık ticari bağlantı kurulması hedefleniyor.
İş Günleri’nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8500 yıllık bir tarihe sahip olan İzmir’in bir liman kenti olarak kurulduğunu ve her zaman ticaret şehri olduğunu söyledi.
“İpek Yolu’nun İzmir’e uzanması en büyük temennimiz”
Soyer, İpek Yolu'nun canlandırılması üzerine çalışmalar yürütüldüğüne değinerek, bu alandaki yeni projenin Türkiye ayağının İzmir'e uzanmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti. Soyer, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adıyla açıklanan yeni İpek Yolu projesinin Türkiye ayağının Doğu’dan Batı’ya açılan kapı olan ve tarihte Ön Asya’nın başkenti olarak tarif edilen şehrimiz İzmir’e uzanması en büyük temennimizdir. Bu çerçevede karayolları, demiryolları ve limanlar dahil olmak üzere ulaştırma ağları konusunda yakın işbirliği tesis edilmesi mümkün olacaktır. Bu aynı zamanda bizim stratejik hedeflerimiz arasında çok önemli bir yer tutuyor” dedi.
Çin’in 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ortaya koyduğu “Bir Kuşak Bir Yol Girişimi” Pekin’in kara ve denizden Batı’ya ekonomik atılım hamlesi olarak görülüyor. Türkiye, 2015 yılında Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nde Çin’le bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Bu mutabakat Türkiye’den başlayarak, demiryolu ile Gürcistan, Azerbaycan (Hazar Denizi’nden feribotla), Türkmenistan, Kazakistan ve Çin’e uzanan Orta Koridor Projesi’nin yeni İpek Yolu projesi ile uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor.
“İzmir Fuarı, dünyada öne çıkan bir fuar”
İş günlerinin açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak, İzmir Fuarı'nın katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir yer olması anlamında dünyada öne çıkan bir fuar olduğunu söyledi. Bu yıl fuarın ortak ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna değinen Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasındaki tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını kaydetti.
Ilıcak, Türkiye'nin EXPO Pekin 2019'da etkin bir tanıtım yaptığını belirterek, "9 Ekim tarihine kadar sürecek katılımın aradaki mesafeleri, yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizi birbirine yakınlaştırdığını görüyoruz" dedi. Ilıcak, geçen yıl itibarıyla Türkiye ile Çin arasındaki ticaret seviyesinin 23,6 milyar dolar olduğunu aktararak, Türkiye'nin her geçen gün güçlenen ekonomisi ile ticarette yeni iş birliği alanları yaratmak yönünde hızla ilerlediğini vurguladı.
İhracatçıların hedefi Çin
VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, “Bizim için önemli olan Çin. İhracatçı Birlikleri’nde bu yılı Çin yılı ilan ettik. Çünkü Çin’de 250 milyondan fazla insan Avrupa Birliği’ndeki hayat standardının üstünde yaşıyor. Onların alım gücü ortada. Biz bu alım gücünden faydalanıp, Türk ürünlerinin Çin’e pazarlanması için çaba gösteriyoruz. Hatta İhracatçı Birlikleri olarak Çin’in ithalat fuarında da bir tanıtım atağı yapacağız. Amacımız Çin’e olan üç milyar dolarlık ihracatımızı her sene katlayarak arttırmak ve aradaki ticaret açığını kapatmak” diye konuştu.
Eskinazi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Türkiye’nin sembollerinden olduğunu belirterek “Bu fuar 88 yıldır Türkiye’nin yurtdışına açılan kapısı. Türkiye’nin ihracatı, ithalatı, dış ticareti bu fuara endeksli olarak başladı. Yurt dışından gelenler yeni ürünlerini bu fuarda tanıttı. Biz de kendi ürünlerimizi bu fuarda tanıttık. Son günlerde fuarların konsepti değişti. Ama biz İzmir Fuarı’nı bu geleneğinden ve İzmir’e katkısından dolayı sürdürmek zorundayız” dedi.
Bu yılın teması “İnovasyon-Teknoloji”
İzmir İş Günleri’nin ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı, Eximbank, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye ve İzmir’in ekonomik olanaklarını içeren sunumlar yapıldı.
Katılımcı ülkelerin de sunumlar yaptığı toplantının ikinci gününe Türkiye
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