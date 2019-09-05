İzmir Fuarına Asya’nın Devleri Damga Vuracak

88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 6-15 Eylül günleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası ticaret fuarında bu yıl partner ülke Çin, odak ülke ise Hindistan. Fuar öncesinde düzenlenen İzmir İş Günleri’ne de bu yıl 18’i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden 190 delegasyon katılıyor. İki gün sürecek toplantılarda delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde yapılan görüşmeler kapsamında Türkiye ile katılımcı ülkeler bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Toplantılarda bir milyar dolarlık ticari bağlantı kurulması hedefleniyor.

İş Günleri’nin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8500 yıllık bir tarihe sahip olan İzmir’in bir liman kenti olarak kurulduğunu ve her zaman ticaret şehri olduğunu söyledi.

“İpek Yolu’nun İzmir’e uzanması en büyük temennimiz”

Soyer, İpek Yolu'nun canlandırılması üzerine çalışmalar yürütüldüğüne değinerek, bu alandaki yeni projenin Türkiye ayağının İzmir'e uzanmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti. Soyer, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adıyla açıklanan yeni İpek Yolu projesinin Türkiye ayağının Doğu’dan Batı’ya açılan kapı olan ve tarihte Ön Asya’nın başkenti olarak tarif edilen şehrimiz İzmir’e uzanması en büyük temennimizdir. Bu çerçevede karayolları, demiryolları ve limanlar dahil olmak üzere ulaştırma ağları konusunda yakın işbirliği tesis edilmesi mümkün olacaktır. Bu aynı zamanda bizim stratejik hedeflerimiz arasında çok önemli bir yer tutuyor” dedi.