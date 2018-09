İzmir Fuarı'nda Gülşen coşkusu

İZMİR, (DHA)- POP müzik şarkıcısı Gülşen, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki 'Çim Konserleri'nde sevenleri ile buluştu.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışından bu yana devam eden Çim Konserleri'nde bu kez pop müziğin sevilen ismi Gülşen, sahnedeydi. Hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye çıkan Gülşen'e beraberindeki dansçılar eşlik etti. Sık sık sahneden sevenleriyle sohbet eden Gülşen, 'Dan Dan', 'Yatcaz Kalkcaz Ordayım', 'Bir Fırt Çek', 'Irgalamaz Beni', 'Of Of' gibi akıllarda yer etmiş şarkılarını da seslendirdi. Kalabalığın hoşuna gittiğini belirten Gülşen, "Buraya gelince çok heyecanlanıyorum. İyi ki İzmir var. Kendimi en iyi hissettiğim yer. Evimde gibiyim şu an. Sadece bir fark var evde bu kadar heyecanlanmıyorum" dedi. Gülşen konserinde İzmir Marşı'nı da seslendirdi. "Ne mutlu Atatürk'üm diyene, ne mutlu Türküm diyene. Bayılıyorum bu marşa, kaç kıta var orada. Biz burada birbirimize giriyoruz ben bu kıtayı söyleyeceğim diye. Ben en çok 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' bölümlerini sevdiğim için konu oraya gelsin istiyorum" dedi.

