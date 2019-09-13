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İzmir Fuarı'nda Onur Akın konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

İZMİR Enternasyonal Fuarı'nın 7'nci gününde, çim konserleri kapsamında Onur Akın hayranlarıyla buluştu.

İzmir Fuarı'nda Onur Akın konseri

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı'nın 7'nci gününde, çim konserleri kapsamında Onur Akın hayranlarıyla buluştu.
Kültürpark Yeraltı Otoparkı üstündeki çim alandaki Onur Akın konserini binlerce İzmirli izledi. Onur Akın İzmir'de sahne almanın gururunu yaşadığını dile getirip, "Yüzü güneşe bakan pırıl pırıl Mustafa Kemal'in çocukları, hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi, ardından konserine başladı. Kimi zaman orkestrası eşliğinde kimi zaman da bağlama çalarak şarkılar söyleyen Onur Akın, 1,5 saat boyunca sahnede kaldı. Sevenleri de söylediği şarkılarDa Akın'a eşlik etti.

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İzmir Fuarı'nda Onur Akın konseriİzmir Fuarı'nda Onur Akın konseriİzmir Fuarı'nda Onur Akın konseriİzmir Fuarı'nda Onur Akın konseri

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