HABER

İzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikali

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:50 | Son Güncelleme

87'NCİ İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 'Bir Selami Şahin Müzikali Seninle Başım Dertte' adlı müzikal, Selami Şahin'in bestelerinden oluşan şarkılar eşliğinde 80'lerin ruhunu sahneye taşıdı.

İzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikali

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- 87'NCİ İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 'Bir Selami Şahin Müzikali Seninle Başım Dertte' adlı müzikal, Selami Şahin'in bestelerinden oluşan şarkılar eşliğinde 80'lerin ruhunu sahneye taşıdı.
Bir Selami Şahin Müzikali Seninle Başım Dertte isimli müzikalin yaz turnesi, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen gösteriyle tamamlandı. Toprak Sağlam ve Lider Şahin'in başrol oynadığı, oyuncu kadrosunda ise usta isimler Suna Keskin, İsmail Düvenci, Hakan Altıner'in yanında Burçin Bildik, Elhan Tok, Cenk Tunalı, Anıl Yülek, Öncil Aktarıcı gibi oyuncuların yer aldığı müzikal, fuar seyircilerine 80'ler rüzgarı estirdi. Yavuz Hakan Tok kaleminden çıkan, yönetmenliğini Damla Cercisoğlu'nun yaptığı müzikal, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.
Sahnede 10 oyuncu ve 8 dansçı olmak üzere toplamda 50 kişiden oluşan ekibin sergilediği, dönemin görkemli müzikallerine ve Yeşilçam filmlerine bir saygı niteliğinde olan gösteri 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'ndan yıllar sonra İzmir Fuarı'nda sergilenen ilk müzikal oldu. Annesinin şöhret yapma hayalleriyle şehir şehir dolaşarak şarkıcılık yapan Neriman karakterinin İstanbul'da çalıştığı mekanın taksi şoförü İbrahim ile aralarında yaşanan masum aşk hikayesinin anlatıldığı dönem müzikalinde, 80'li yıllara özgü tarz ve tavırla, Selami Şahin şarkıları işlenerek anlatıldı.
Fuar ziyaretçilerine nostalji dolu bir gece yaşatan gösteri aynı zamanda yurt dışında Abba ve Queen gibi sayısız örneği bulunan müzikaller arasında Türkiye'de ilk defa tüm şarkıları tek bir besteciye ait olarak sahnelenen müzikal olma özelliği taşıyor.
ŞAHİN: FUAR'DAKİ ESKİ GÜNLERİME GİTTİM
Müzikale izleyici olarak katılan ve gösteri sonunda sahneye çıkan Selami Şahin, "Fuarda eski günlerime gittim. Bu akşam herkesten fazla heyecanlıydım. Her izlediğimde böyle oluyor. Müzikalde yer alan çok değerli sanatçılar var. Biz sanatçılar da sizlerin sevgisiyle varız. Biz sizi ayakta alkışlıyoruz" dedi.
Gecenin sonunda müzikal ekibi, doğum günü olan usta oyuncu ve müzikalin Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner'e sahnede sürpriz yaparak pasta kesti.
Seninle Başım Dertte ekibi, müzikalin gösterimine kış sezonunda devam edecek.

FOTOĞRAFLI

İzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikaliİzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikaliİzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikaliİzmir Fuarı'nda Selami Şahin müzikali

PARTNERDünyanın en yakışıklı mahkumu baba olduDünyanın en yakışıklı mahkumu baba oldu
Alman turist, denizde boğulduAlman turist, denizde boğuldu
Söndürülmeyen nargile kömürü çatı katında yangın çıkardıSöndürülmeyen nargile kömürü çatı katında yangın çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Borussia Dortmund'un Eljif Elmas için Ocak ayında astronomik bir teklif yapacağı iddia edildi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.