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İzmir Fuarı’nda Vestel coşkusu yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

87. kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İnovasyon Ana Sponsoru Vestel, özel etkinlikleri ve son teknoloji ürünleriyle ziyaretçilere renkli bir fuar vadediyor

İZMİR (AA) - Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, 7-16 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) bu yıl da "İnovasyon Ana Sponsoru" olarak yerini alacak.

741 metrekarelik standında son teknoloji beyaz eşya ürünlerinden televizyonlara, küçük ev aletlerinden Venus cep telefonlarına kadar birçok ürün sergileyecek Vestel, düzenleyeceği aktivitelerle de ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Dans gösterileri, uçuş simülatörü ve çeşitli oyunlar ile renkli bir fuar atmosferi tasarlayan Vestel, Nazan Öncel ve Hey! Douglas’ın performanslarına da ev sahipliği yapacak.

- Etkinlikler, sürpriz hediyeler, konserler

10 gün boyunca ilgi çekici etkinliklerin yer alacağı Vestel standında, ziyaretçiler eğlenceli oyunlar oynayıp, sürpriz hediyeler kazanacak.

Dijital Penaltı oyunuyla sanal bir kaleciye penaltı atacak ziyaretçiler, uygulama sonrası şampiyonluk kupasıyla çektirecekleri fotoğraflarını hatıra olarak yanlarına alabilecek. En yüksek puanı yapanlar Vestel’den çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

VR gözlük ve Venus Z20 ile oynanacak ‘Icaros’ oyunu ziyaretçilere farklı bir deneyim imkanı sunacak. Katılımcılar oyunda dağların arasında dolaşıp puan toplayarak heyecan dolu bir tecrübe yaşayacak.

Venus Sultanlar Voleybol Ligi Venus Kızları Dans Takımı, popüler müzikler eşliğinde hem stant alanında hem de fuar açık alanında gösteriler yapacak.

- Fuarın açılışı Nazan Öncel’den

Fuarın en büyük sürprizi ise sevilen sanatçı Nazan Öncel olacak. Öncel, Vestel sponsorluğunda 7 Eylül Cuma günü Çim Konser Sahnesi’nde İzmir Fuarı’nın açılışında şarkılarını seslendirecek.

11 Eylül Salı günü ise yine Çim Konser Sahnesi’nde Vestel sponsorluğunda Ceza’nın ön grubu olarak DJ performansı gerçekleştirecek olan Hey! Douglas, fuar ziyaretçilerine güzel bir gece yaşatacak.

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Fuar sponsor Vestel

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