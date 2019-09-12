İzmir Fuarı'nda Yeni Türkü buluşması

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı Çim Alanı konserlerinin konuğu bu kez sevilen topluluk Yeni Türkü oldu.

Türk müzik tarihine damga vuran gruplardan biri olarak popülerliğini koruyan ve dillere pelesenk olan ölümsüz şarkılara imza atan Yeni Türkü, şarkılarını çim alanı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. 1977’de Derya Köroğlu tarafından kurulan Yeni Türkü, 'Bana bir masal anlat baba', 'Telli turna', 'Olmasa mektubun', 'Maskeli balo', 'Cevriye Hanım', 'Vira vira' gibi çok sayıda şarkıyı İzmirlilerle birlikte seslendirdi.

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