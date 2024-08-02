İzmir-Gaziantep uçuşundaki 10 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi! Havalimanında sinirler gerildi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Gaziantep'e kalkışı planlanan özel bir hava yoluna ait uçak, uzun süre rötar yapınca yolcuların planlarını alt üst etti. Sabah saat 06.00 sıralarında planlanan uçuş, sürekli ertelendi.

MAĞDUR YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Uçağın 10 saat rötar yapması yolcuları isyan ettirdi. Yetkililere tepki gösteren yolcular, başka bir uçakla mağduriyetlerinin giderilmesini isterken, havalimanında zaman zaman sinirler gerildi.

Karşılıkla sefer nedeniyle, Gaziantep'ten de İzmir'e gitmek isteyen yolcuların mağdur olduğu ve firmaya aynı şekilde tepki gösterdiği belirtildi. Hava yolu şirketi, 10 saatlik rötar hakkında ise açıklama yapmadı. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır