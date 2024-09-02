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  4. İzmir gece boyu terör estiren suç makinesini konuşuyor: Araçları gasbetti, para çaldı, 2 kişiyi öldürdü, market çalışanını vurdu

İzmir gece boyu terör estiren suç makinesini konuşuyor: Araçları gasbetti, para çaldı, 2 kişiyi öldürdü, market çalışanını vurdu

02.09.2024 09:36
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İzmir'de dün gece boyu yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Bülent Şengün (37) önce taksici Arif Karabacak'ı gasbedip öldürdü. Sonra yoldan geçen bir aracı gasbetti, gidip market soymaya kalktı. Burada 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Algar'ı yaraladı. Yetmedi, bir de ATM'den para çeken Engin K.'yı gasbedip öldürdü. Suç makinesi, nefes kesen bir kovalamaca sonucu yakalanmaktan kaçamadı.

İzmir gece boyu terör estiren suç makinesini konuşuyor: Araçları gasbetti, para çaldı, 2 kişiyi öldürdü, market çalışanını vurdu

Bir gecede terör estirdi! Gasp, soygun, cinayet... Bülent Şengün adlı suç makinesinin saçtığı dehşet sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Marketin soyulmasına direnen 16 yaşındaki çalışan İlayda Algar ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şengün'ün peşine düşen polisler çelik yelek giydi. Yakalanan Şengün'ün üzerinden çok sayıda 'ecstasy' hapı çıktı.

TAKSİCİYİ TARLADA GASBEDİP ENSESİNDEN VURDU

İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbetti. Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı.

arif
Arif Karabacak

BAŞKA BİR ARAÇ ÇALIP MARKETİ SOYMAYA ÇALIŞTI

Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASBEDİP TABANCAYLA VURDU

Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbedip, tabancayla vurdu. Hafif ticari araçla kaçan Şengün, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bülent Şengün'ün Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

TAKSİCİ VE ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ, MARKET ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Öte yandan, Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

16 YAŞINDAKİ TALİHSİZ KIZ YOĞUN BAKIMDA

Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Koordineli bir şekilde hareket eden ekiplerin olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet soygun gasp
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