HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Halk, Çin restoranlarına gitmekte endişe ediyor

İzmir Halk, Çin restoranlarına gitmekte endişe ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Halk, Çin restoranlarına gitmekte endişe ediyor ÇİN'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 'koronavirüs' nedeniyle Türk halkı, Çin restoranlarına gitmek konusunda endişe duyuyor.

Halk, Çin restoranlarına gitmekte endişe ediyor
ÇİN'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 'koronavirüs' nedeniyle Türk halkı, Çin restoranlarına gitmek konusunda endişe duyuyor. İzmir'de, 1983'ten bu yana hizmet veren Çin restoranının işletmecisi Akyol Yörük, müşterilerin kendilerine sürekli olarak, Çin'den gelen ürünler ve insanlar ile ilgili sorular sorduğunu belirterek, "Çin'den ürün sipariş edildiğinde bunların gelmesi aylar buluyor. Oysa 'koronavirüs' vakası yeni bir durum. Herkesin içi rahat olsun. Nitekim şu anda Çin'den ürün siparişi de devlet tarafından durdurulmuş durumda" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünya genelinde 27 ülkeye yayılan ve ölümlere neden olan 'koronavirüs' vakaları sonrasında, Türk halkı da Çin restoranlarına gidip, gitmemek konusunda endişe yaşamaya başladı. İzmir'de, 1983 yılından beri faaliyetini sürdüren ve Bodrum'da da şubeleri olan köklü Çin restoranının işletme müdürü Akyol Yörük, halkın hem Çin malı ürünlere, hem de Çin restoranlarına karşı tedirgin olduğunu belirterek, "Zaman zaman müşterilerimiz bizlere, 'Çin'den yeni gelen çalışanınız, misafiriniz ya da müşteriniz oldu mu?', 'Çin'den gelen ürünleriniz hangileri ve ne zaman geldi?' gibi sorular yöneltiyorlar. Bizler de onlara ortada endişe edilecek bir durum olmadığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bizim baş aşçımız, seneler önce Türkiye vatandaşı olmaya hak kazanmış bir Çinlidir ve senelerdir Çin'e gitmedi. Yine, diğer çalışanlarımız da Çin'e yıllardır gitmediler. Çin restoranlarındaki birçok ürün de zaten Türkiye'den tedarik edilir. Sadece soslarımızı Çin'den alıyoruz" dedi.
'İŞLERDE ŞU ANLIK BİR AZALMA YOK'
Yörük, Çin'den sipariş edilen ürünlerin ülkeye gelmesi için aylar geçmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüs vakası çok yeni bir durum. Bizim restoranımızda şu anda bulunan Çin'den gelen ürünler, bu vakalardan önce sipariş edilen ürünlerdir. Nitekim şu anda Çin'den ürün siparişi de devlet tarafından durdurulmuş durumda" diye konuştu.
Şu an işlerde herhangi bir azalma olmadığını dile getiren Yörük, "Müşterilerimiz hala gelmeye devam ediyorlar. Çünkü onlara endişelenecek herhangi bir durum olmadığını anlatarak onları ikna ediyoruz" dedi.
'ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'
Restoranın baş aşçısı olan ve Türkiye vatandaşlığı aldıktan sonra Abdullah Aytürk ismini alan Jianhua Ai da, "Ben 2001'den beri bu restoranda çalışıyorum. Türkiye'deki birçok Çin restoranını da yakından bilirim. Endişe edilmesini gerektirecek hiçbir durum yok. İnsanlar beni yolda görünce de uzaklaşıyorlar, oysa ben senelerdir Çin'e bile gitmedim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
İstanbul'da 'virüs' paniği! İstanbul'da 'virüs' paniği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Ömercik hayatını kaybetti

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Bekçilerin darp ettiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem bölgesine 5 milyon TL'lik ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Arnavutköy'de 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

Koronavirüs önlemleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Telefonla arayıp 70 yaşındaki adamı 16 bin TL dolandırdılar!

'Pes' dedirten dolandırıcılık! Telefonla arayıp...

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.