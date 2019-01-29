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İzmir Halkı Tunç Soyer’in Adaylığı Hakkında Ne Düşünüyor?

29.01.2019 20:02 | Son Güncelleme

İzmirli vatandaşlar Tunç Soyer’in adaylığına ne diyor? VOA Türkçe, mikrofonunu İzmirli seçmenlere uzattı. Tunç Soyer’in aday gösterilmesine nasıl baktıklarını ve Soyer’in adaylığıın İzmir’deki CHP oylarını nasıl etkileyeceğini sordu

İzmir Halkı Tunç Soyer’in Adaylığı Hakkında Ne Düşünüyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tartışmalı geçen bir sürecin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için halen Seferihisar Beleye Başkanlığı görevini yürüten Tunç Soyer’i aday gösterdi.

1 Ekim 2018’de tekrar aday olmayacağını açıklayan ancak iki hafta önce yeniden aday adayı olan İzmir’in 14 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Parti Meclisi’nin kararından sonra Soyer’e destek açıklaması yaptı.

Kocaoğlu, partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı, ““Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm CHP’liler, hiçbir ayrı-gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür” dedi.

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi ise Soyer’in adaylığını “"Biz işimize bakıyoruz. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum kendisini" sözleriyle değerlendirdi.

Zeybekçi, Soyer’in kendisine yaptığı Kemeraltı’nda bir esnaf lokantasında yemek davetini de reddetti “Bence yalnız gitmesinde fayda var; çünkü vatandaşların yalnızken kendisine söyleyecekleri vardır" dedi.

Peki İzmirli vatandaşlar Tunç Soyer’in adaylığına ne diyor? VOA Türkçe, mikrofonunu İzmirli seçmenlere uzattı. Tunç Soyer’in aday gösterilmesine nasıl baktıklarını ve Soyer’in adaylığıın İzmir’deki CHP oylarını nasıl etkileyeceğini sordu.

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