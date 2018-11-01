İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Sayıştay raporunu dayanak gösteren CHP yetkililerinin "İzmir’in ödediği vergiye göre yeterli kamu yatırımı alamadığı" iddiasına ilişkin, "CHP, zübük siyaset anlayışından vazgeçmiyor. Bunların millete hizmet etme derdi, İzmir halkına anlatacakları ve gösterecekleri projeleri yok. Dolayısıyla ellerinde kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan başka argümanları da yok." değerlendirmesinde bulundu.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştayın 2017 Genel Uygunluk Bildirimi Raporu'nda belirtilen rakamların CHP tarafından çarpıtıldığını belirtti. Rapora göre, İzmir’den elde edilen gelirin 66 milyar 527 milyon lira, kente yapılan harcama tutarının ise 14 milyar 417 milyon lira olduğunu bildiren Şengül, şunları kaydetti:

"İstanbul, verdiğinin yüzde 12,6'sını, Kocaeli ise yüzde 8,5’ini almış. İzmir’de bu oran yüzde 21,6. Hatta Kocaeli, İzmir’den daha fazla gelire sahipken, tutar olarak İzmir’den daha az destek almış. Şimdi biz Kocaeli ya da İstanbul'u sevmiyor muyuz? Bu kentler, üvey evlat muamelesi mi görüyor? Ülkemizin batısında nüfus fazla. Ayrıca yatırıma da daha uygun, bu noktada doğal olarak bu kentlerin gelirleri de yüksek. Ama her kente sadece sağladığı gelir oranında yatırım yapılırsa, Türkiye’de nüfusu az olan birçok ilimizin hali ne olacak?"