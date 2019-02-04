İzmir Hamsiye Doydu

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu’nun (EKAF) düzenlediği 9. Hamsi Şenliği’nde tam on ton hamsi dağıtıldı. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı şenlikte, kemençeler çaldı, horon edildi.

Her yıl düzenlenen hamsi şenliğinin adresi İnciraltı oldu. Batum, Rize ve Trabzon’dan getirilen on ton hamsi, görevliler tarafından iki günde temizlendi. Adeta bahar havası yaşanan İzmir’de, etkinliğie katılım yoğundu. 65 görevli aralıksız olarak hamsileri pişirdi. Ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Horon tepmek değil, horon etmek

25 yıldır İzmir’de yaşadığını söyleyen Trabzonlu Havva Köroğlu da ailesi ve yakınlarıyla birlikte bu etkinliğe katılanlardan biriydi: “Haftada iki kez hamsi yaparız. Hamsi pilavı, hamsi kuşu, hamsi tava, hamsi köftesi, her türünü yaparız.”

Tuğba ve Necdet Karakuyu da “hamsi sofraların olmazsa olmazı. Hem yöremizin tatlarından biri hem de vazgeçilmez yemeğimiz” diye konuştu. “Burada kendi memleketimizden insanlarla bir arada eğlenceli zaman geçiriyoruz, horon tepiyoruz” diyen Necdet Bey’e Tuğba Hanım’dan düzeltme geldi: “horon tepmiyoruz, horon ediyoruz.”