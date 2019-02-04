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İzmir Hamsiye Doydu

04.02.2019 01:41 | Son Güncelleme

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu’nun (EKAF) düzenlediği 9. Hamsi Şenliği’nde tam on ton hamsi dağıtıldı. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı şenlikte, kemençeler çaldı, horon edildi

İzmir Hamsiye Doydu

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu’nun (EKAF) düzenlediği 9. Hamsi Şenliği’nde tam on ton hamsi dağıtıldı. Yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı şenlikte, kemençeler çaldı, horon edildi.

Her yıl düzenlenen hamsi şenliğinin adresi İnciraltı oldu. Batum, Rize ve Trabzon’dan getirilen on ton hamsi, görevliler tarafından iki günde temizlendi. Adeta bahar havası yaşanan İzmir’de, etkinliğie katılım yoğundu. 65 görevli aralıksız olarak hamsileri pişirdi. Ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Horon tepmek değil, horon etmek

25 yıldır İzmir’de yaşadığını söyleyen Trabzonlu Havva Köroğlu da ailesi ve yakınlarıyla birlikte bu etkinliğe katılanlardan biriydi: “Haftada iki kez hamsi yaparız. Hamsi pilavı, hamsi kuşu, hamsi tava, hamsi köftesi, her türünü yaparız.”

Tuğba ve Necdet Karakuyu da “hamsi sofraların olmazsa olmazı. Hem yöremizin tatlarından biri hem de vazgeçilmez yemeğimiz” diye konuştu. “Burada kendi memleketimizden insanlarla bir arada eğlenceli zaman geçiriyoruz, horon tepiyoruz” diyen Necdet Bey’e Tuğba Hanım’dan düzeltme geldi: “horon tepmiyoruz, horon ediyoruz.”

“Önemli olan beraberliğin pekişmesi”

Şenlikte kemençeler ve tulumlar susmadı. Karadenizli sanatçılar hem türküleriyle hem de fıkralarıyla etkinliğe katılanları eğlendirdi. Etkinliği düzenleyen EKAF’ın başkanı Aydın Özyar, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada Ege bölgesinde yaklaşık 600 bin Karadenizli yaşadığını, İzmir’de yaşayan Karadenizli sayısının ise 260 bin civarında olduğunu söyledi.

Özyar, “Önemli olan hamsi yemek değil, birarada olmak. Beraberliğin pekişmesi. En kötü günümüz böyle olsun. Binlerce kişi dostluğun en güzel örneğini sergiliyor. Seneye inşallah daha büyüğünü yapacağız” dedi.

Etkinliğe CHP ve AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Tunç Soyer ve Nihat Zeybekçi de katıldı. Şenlik esnasında Karadeniz’e özgü ürünlerin sergilendiği stantlar da açıldı.

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